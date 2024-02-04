朝鮮半島｜雷達提早追蹤仍丟失 日媒：日本對北韓導彈技術存危機感

北韓上月試射一枚彈道導彈，日本、美國與南韓對此首度正式使用即時共享系統分享雷達情報，雖然日本自衛隊藉此提早開始追蹤導彈，但最後仍無法持續追蹤到導彈掉落點。 北韓導彈從雷達消失 《讀賣新聞》報道，日本政府對北韓在彈道導彈技術方面取得進展的危機感日益增強。北韓上月14日試射彈道導彈時，日美韓首度實施雷達情報即時共享。雖然情報共享能讓自衛隊提早開始追蹤導彈，但無法持續追蹤到掉落前，導彈就已從雷達上消失，這讓日本迫切需要強化防衛能力。

日美韓即時共享雷達情報 北韓上月14日下午試射的這枚彈道導彈，日本防衛省指其最後掉落在日本海。日韓政府消息指，美軍的早期預警衛星先偵測到北韓發射這枚彈道導彈，然後由南韓軍方雷達捕捉到將上升的導彈。在這種情況下，南韓透過美軍將情報分享給日本，自衛隊也隨即展開追蹤，並將所獲情報即時提供給南韓軍方。 日美韓去年12月19日開始運用即時共享系統，但直到上月14日北韓試射才首度正式使用。在雷達偵測死角的水平線地點，日本自衛隊藉由即時獲得南韓軍方所分享情報，就能提早開始追蹤導彈。

神盾系統攔截 日本若要使用神盾艦上配備的導彈進行導彈攔截，在雷達捕捉到導彈後，需要進行一定時間的追蹤。防衛省消息人士指，哪怕只提早一秒開始追蹤，都能提高攔截成功率。

日本與南韓評估有出入 可是，在推估上月14日這枚導彈的飛行距離方面，日韓竟出現不小的差距。日方判斷飛行距離至少約500公里，但南韓方面判斷約1,000公里。因為北韓導彈是以不規則軌道在低空滑翔、雷達難以追蹤的極音速武器，這可能是導彈在最後階段從日本雷達上消失的主因。