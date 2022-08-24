木星前所未見震撼美照 南北極光絢麗 赤道風暴清晰可見(有片)

美國太空總署(NASA)發布兩張韋伯太空望遠鏡(James Webb Space Telescope)最新拍下的木星(Jupiter)照片，可見木星顏色絢麗，南北極出現藍色、綠色、黃色、橙色極光，前所未見的景象令科學家讚嘆：「沒想到會這麼好看。」

太空新聞網站「Space.com」、「Universe Today」、英國《每日郵報》等報道，韋伯太空望遠鏡今年7月拍下的這兩張木星照片，被譽為「前所未見」，當中呈現了更多木星的細節，包括氣流的流動紋理、南北極的極光等，與過往的木星影像不同。

照片由韋伯望遠鏡的近紅外線相機(Near-Infrared Camera)拍攝，其中一張廣角照片由兩個紅外線濾光片建立，捕捉到木星的兩個衛星——木衛五(Amalthea)和木衛十五(Adrastea)，有朦朧的光環，也拍攝到木星的南北兩極閃爍的藍色極光。

另一張照片由3個紅外線濾光片建立，因此色彩更鮮艷，南北兩極的極光呈現綠色、黃色和橙色，木星主雲層反射的光呈現出帶有光點的藍色。此外，木星赤道以南的大紅斑(The Great Red Spot)風暴呈現白色和粉橙色，報道形容風暴大到可以「吞噬」地球。