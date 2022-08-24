木星前所未見震撼美照 南北極光絢麗 赤道風暴清晰可見(有片)

美國太空總署(NASA)發布兩張韋伯太空望遠鏡(James Webb Space Telescope)最新拍下的木星(Jupiter)照片，可見木星顏色絢麗，南北極出現藍色、綠色、黃色、橙色極光，前所未見的景象令科學家讚嘆：「沒想到會這麼好看。」
太空新聞網站「Space.com」、「Universe Today」、英國《每日郵報》等報道，韋伯太空望遠鏡今年7月拍下的這兩張木星照片，被譽為「前所未見」，當中呈現了更多木星的細節，包括氣流的流動紋理、南北極的極光等，與過往的木星影像不同。
照片由韋伯望遠鏡的近紅外線相機(Near-Infrared Camera)拍攝，其中一張廣角照片由兩個紅外線濾光片建立，捕捉到木星的兩個衛星——木衛五(Amalthea)和木衛十五(Adrastea)，有朦朧的光環，也拍攝到木星的南北兩極閃爍的藍色極光。
另一張照片由3個紅外線濾光片建立，因此色彩更鮮艷，南北兩極的極光呈現綠色、黃色和橙色，木星主雲層反射的光呈現出帶有光點的藍色。此外，木星赤道以南的大紅斑(The Great Red Spot)風暴呈現白色和粉橙色，報道形容風暴大到可以「吞噬」地球。
照片並非呈現肉眼看到的顏色
韋伯太空望遠鏡這次拍攝到的木星畫面，與過往見到的橙白相間木星有所不同，原因是韋伯望遠鏡捕捉的是紅外線光譜的光、而非肉眼看得到的可見光，因此這兩張照片呈現的並非一般肉眼看到的顏色。
這次捕捉到的更多細節讓科學家驚嘆，領導觀察木星研究的加州大學柏克萊分校行星天文學家Imke de Pater讚嘆，「我們真的沒有預期它會這麼好看」，「我們可以在一張圖像裡就看到木星的細節、環、小衛星，甚至是星系，這真的很了不起」。
韋伯太空望遠鏡科學家Heidi Hammel指出，圖像中木星上的亮點顯示為高海拔，代表大紅斑有高海拔雲霧，木星的赤道地區也是同樣情況。她推測，照片中無數個白點和條紋有可能是對流風暴頂端的高海拔雲層，相較之下，赤道北面的暗色帶沒有雲層覆蓋。