未來學家：AI黑客程式碾壓系統防護　料機械狗可入屋行竊

AI正在重新定義犯罪手法，從低成本深偽詐騙、AI撰寫的勒索軟件，到大規模身分竊取和關鍵基礎設施攻擊，這些新型態的犯罪正威脅著生命安全和全球金融體系，然而目前相關執法單位與機構的培訓、法律和跨境工具卻未能跟上這波變革。 《Axios》14日報道，知名的未來學家伊恩汗（Ian Khan）表示，AI可以創建自動化程式，以每秒數百萬次的速度在系統中進行「開鎖」操作，這是人類無法做到的。一旦入侵成功，黑客可利用AI竊取身分、操縱股票，甚至破壞水廠、智能家庭和醫院等基礎設施。

每5分鐘一宗深偽攻擊 未來學家古德曼（Marc Goodman）指出，這些攻擊可能來自街對面或世界另一端，深偽語音能說服受害者交出金錢，而被盜用的身分可能導致選舉舞弊、兒童色情內容傳播和冤假錯案。 根據網絡安全組織DeepStrike的數據，2023年深偽詐騙嘗試激增3,000%。德勤金融服務中心預測，到2027年，美國因生成式AI相關詐騙的損失將達400億美元（約3,111億港元）。 波士頓聯邦儲備銀行指出，生成式AI已增加合成身分詐騙的速度和規模，特別是在即時支付系統上。Entrust網絡安全研究所的報告顯示，2024年全球每5分鐘就發生一宗深偽攻擊，而數位文件偽造較去年同期增加244%。

汽車可能自行駕駛到拆解場 除了大規模攻擊外，小型AI犯罪也讓地方執法機構感到憂慮。AI驅動的無人機可能收集偏遠道路上最佳藏屍地點的數據；未來的機械狗可能入屋行竊；被入侵的汽車可能自行駕駛到拆解場；AI系統可能告訴潛在竊賊最佳的汽車闖入方式。 伊恩汗和古德曼均表示，很少有警察學院培訓學員識別AI或電腦犯罪。根據《邁阿密新時報》報道，邁阿密戴德學院今年宣布將與AI公司Truleo合作，成為首批使用專用AI助理工具培訓學員的美國警察學院之一。警察行政研究論壇（PERF）一直鼓勵各機構隨著AI警務工具的普及而制定政策和培訓。