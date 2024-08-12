熱門搜尋:
日本地震 自助餐優惠 巴黎奧運 FINNIE 鬼節 香港小姐2024 PARK SEASONS 機票優惠 日圓匯率走勢 租盤 好去處 網上熱話 定期存款 C觀點 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身 減肥
dadblk2 madblk2
返回
國際
2024-08-12 18:26:37

未來爭金希望？AI乒乓球機械人跟真人對戰 實測結果竟然係咁(有片)

分享：
AI乒乓球機械人可戰勝不少業餘對手。(互聯網)

AI乒乓球機械人可戰勝不少業餘對手。(互聯網)

adblk5

Google旗下的人工智能研究團隊DeepMind，繼AI圍棋系統Alpha Go後，開發出AI乒乓球機械人，在29場跟真人較量的比賽中，勝出13場，勝率達45%。AI乒乓球機械人會自我學習並完善，假以時日，實力可能會達致足以在奧運沖金的專業水平。

AI乒乓球機械人跟隨近年乒乓球壇大勢，採用「橫板」握法，它不僅能夠靈活地作正、反手擊打、回擊各種方向的旋球以及作出抽擊等動作，還能夠通過高速攝影機和動作捕捉系統，實時分析對手動作，例如它會分析對手是正或反手擊球，以及有否打出旋球等。此外，它還會根據事前從資料庫分析的對手打法，計算出最大機會得分的回擊方法。

adblk6
AI乒乓球機械人跟真人對戰 AI乒乓球機械人跟真人對戰 AI乒乓球機械人跟真人對戰 AI乒乓球機械人跟真人對戰 AI乒乓球機械人跟真人對戰 AI乒乓球機械人跟真人對戰 AI乒乓球機械人跟真人對戰 AI乒乓球機械人跟真人對戰 AI乒乓球機械人跟真人對戰 AI乒乓球機械人跟真人對戰 AI乒乓球機械人跟真人對戰 AI乒乓球機械人跟真人對戰

AI乒乓球機械人｜一大弱點︰削球 

乒乓球機械人與多名水平由初學者到高階球手的對手比賽了29場，在當中13場勝出，顯示其技術相當於業餘水平。
目前乒乓球機械人一大缺點，是它打不出削球，而且處理對手的削球的表現亦較差；此外，當球速非常快時，乒乓球機械人可能打不中球；球超出其視野範圍(距離球桌上方6呎以上)時它便看不到；而球來得非常低時，乒乓球機械人亦很難擊球，因為它會依照預設指示，避免作出可能損壞球拍的碰撞，故會力圖防止球拍打到桌面。另外，它暫時也不懂得發球。

AI乒乓球機械人｜可自我學習提升技術 

但就像AI圍棋系統Alpha Go般，乒乓球機械人也會從比賽數據中學習，不斷自我進步，硬件技術亦或會作改良，潛力難以預計。有參加測試的真人球手無懼挑戰，表示「我絕對會喜歡它作為訓練夥伴，可以不斷跟它切磋」。

聯名戶口｜單簽/雙簽易爭拗？開戶/債務/風險/遺產處理一文睇清（am730製圖） 聯名戶口｜甚麼是單簽及雙簽？（am730製圖） 聯名戶口｜其中一方去世可領錢？（am730製圖） 聯名戶口｜單簽與雙簽優點（am730製圖） 聯名戶口｜聯名戶口的好處？（am730製圖） 聯名戶口｜開聯名戶口有甚麼風險？（am730製圖） 聯名戶口｜申請聯名戶口步驟（am730製圖）

amJetso送大灣區航空首爾及台北機票   ⬇️⬇️ 立即參加⬇️⬇️