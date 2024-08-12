未來爭金希望？AI乒乓球機械人跟真人對戰 實測結果竟然係咁(有片)

Google旗下的人工智能研究團隊DeepMind，繼AI圍棋系統Alpha Go後，開發出AI乒乓球機械人，在29場跟真人較量的比賽中，勝出13場，勝率達45%。AI乒乓球機械人會自我學習並完善，假以時日，實力可能會達致足以在奧運沖金的專業水平。

AI乒乓球機械人跟隨近年乒乓球壇大勢，採用「橫板」握法，它不僅能夠靈活地作正、反手擊打、回擊各種方向的旋球以及作出抽擊等動作，還能夠通過高速攝影機和動作捕捉系統，實時分析對手動作，例如它會分析對手是正或反手擊球，以及有否打出旋球等。此外，它還會根據事前從資料庫分析的對手打法，計算出最大機會得分的回擊方法。