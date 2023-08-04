未來10年治癌新希望｜美醫院研發「AOH1996」藥丸　可殺死70種癌

美國最大癌症研究機構洛杉磯希望之城醫療中心(City of Hope Medical Center)宣布成功研發出一顆名為「AOH1996」的藥丸，能夠殺死多達70種實體癌症細胞、腫瘤，同時不傷害其他細胞，被認為是未來10年內治癒癌症的新希望。

綜合報道，Linda Malkas教授和她的團隊進行長達20年的研究後，成功鎖定DNA內一種特殊的蛋白質「增殖細胞核抗原」(簡稱PCNA)以藥物進行標靶破壞。Linda Malkas教授指出，目前已知PCNA是DNA中負責複製、修補、染色質重塑和細胞週期調控的蛋白質，也就是負責控制癌細胞/腫瘤的增長。她形容PCNA就像是一個擁有多個登機口的航站大樓，但新研發的藥物「AOH1996」就像一場暴風雪，可以直接讓航站停擺，不允許僅載有癌細胞的班機起飛。