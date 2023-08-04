未來10年治癌新希望｜美醫院研發「AOH1996」藥丸　可殺死70種癌

美國最大癌症研究機構洛杉磯希望之城醫療中心(City of Hope Medical Center)宣布成功研發出一顆名為「AOH1996」的藥丸，能夠殺死多達70種實體癌症細胞、腫瘤，同時不傷害其他細胞，被認為是未來10年內治癒癌症的新希望。
綜合報道，Linda Malkas教授和她的團隊進行長達20年的研究後，成功鎖定DNA內一種特殊的蛋白質「增殖細胞核抗原」(簡稱PCNA)以藥物進行標靶破壞。Linda Malkas教授指出，目前已知PCNA是DNA中負責複製、修補、染色質重塑和細胞週期調控的蛋白質，也就是負責控制癌細胞/腫瘤的增長。她形容PCNA就像是一個擁有多個登機口的航站大樓，但新研發的藥物「AOH1996」就像一場暴風雪，可以直接讓航站停擺，不允許僅載有癌細胞的班機起飛。
「AOH1996」通過影響PCNA，破壞癌細胞的正常繁殖週期、阻止DNA受損的細胞分裂，以及阻止有缺陷的DNA複製來「從根本殺死癌細胞」，不只可以抑制腫瘤生長，或與其他癌症治療結合使用，更重要的是「不會產生毒性」。目前已在實驗室中對70種不同的癌細胞(包括來自乳腺癌、前列腺癌、腦癌、卵巢癌、宮頸癌、皮膚癌和肺癌的癌細胞)進行了測試，發現對所有癌細胞均有效。
「AOH1996」藥名為紀念一名患癌離世女孩
原來，「AOH1996」這藥名是為紀念一名因神經母細胞瘤過世的小女孩Anna Olivia Healy。Linda Malkas表示，當年她在實習時，遇到Anna的爸爸，對方得知她正在研究乳腺癌，當下立即給她一筆實驗經費，希望她能夠多研究一點神經母細胞瘤，Anna於2005年因病離世，終年僅9歲。Linda Malkas說：「雖然當年我們無法拯救安娜，卻能在日後幫助跟安娜有一樣病痛的人。」每年全美估計有約600名兒童患上神經母細胞瘤。
目前「AOH1996」正進行預計為期至少2年的第一期臨床實驗，還需要經過二期、三期臨床實驗才有機會上市。但科學家仍樂觀地認為，此藥物能在10年內治癒癌症。希望之城醫療中心創建於1913年，是美國最大的非牟利癌症研究機構之一，也是美國西岸排名第一的癌症治療醫院，擁有逾300項研究專利，其中包括人工合成胰島素、人工合成生長激素等創世紀的醫學里程。