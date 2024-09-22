未婚夫突猝逝 女子振作「獨自度蜜月」自療 網民含淚鼓勵

加拿大一名女子在結婚前一個月，未婚夫突然不幸因心臟病死亡。心碎絕望的她沉淪一輪後，意識到未婚夫不會想見到她就這樣一直放棄人生，決定按計劃完成本來想跟他一起去的度蜜月旅程。她展現的勇氣感動無數網民，紛紛送上鼓勵和祝福。
女事主Laura Murphy本來今年6月跟任職律師的31歲未婚夫Devon O'Grady共諧連理，無奈他於5月突然因心臟病猝死。當時二人已經甜蜜同居。
獨自度蜜月｜想通未婚夫不會想她頹廢下去
儘管身邊家人好友竭力安慰，但一些傷感還是要自己面對及處理。Murphy直言當時「非常孤獨寂寞」，然而整日甚麼也不做頹然留在家中的她，之後開始覺得內咎、開始想通未婚夫不會想她如此下去，最終毅然決定接原定計劃去英國度蜜月。
獨自度蜜月｜坦言旅途中有時需要「好好哭一場」
Murphy也拍片記下途中點滴自療，她在旅途中獨自看海、獨自看音樂會、獨自晚餐、獨兒逛書店，之後也去了法國。表面自得其樂的她，坦言有崩潰的時候，曾傷心得要爬上床，有時亦需要「好好哭一場」。她也直言，丈夫猝逝帶來的精神創傷仍在，有時聽到救護車的鳴笛聲就會崩潰。
獨自度蜜月｜網民26年前痛失未婚妻︰現仍掛念她
她慶幸獲得網民的支持，早前上網回應受外界關注一事時，她流著淚說︰「大量的愛把我包圍，我希望能夠回應每個人，並與你們一起出去玩」。有網民回應報道說︰「我欣賞這位女子。我未婚妻於28歲時過身。那是26年前的事了，下個月便是周年忌日。除了工作，我整整兩年足不出戶，沒有社交生活，也沒出席家人聚會，因為沒有她一起去，會加劇我的痛苦。我現在仍然掛念她，時時刻刻都想著她，也仍總會落淚。衷心祝福這位女士」。