未婚夫突猝逝 女子振作「獨自度蜜月」自療 網民含淚鼓勵

Murphy獨自去度蜜月(左及右圖)，因她想通未婚夫(中)不會想看到她一直頹廢下去。(互聯網)

加拿大一名女子在結婚前一個月，未婚夫突然不幸因心臟病死亡。心碎絕望的她沉淪一輪後，意識到未婚夫不會想見到她就這樣一直放棄人生，決定按計劃完成本來想跟他一起去的度蜜月旅程。她展現的勇氣感動無數網民，紛紛送上鼓勵和祝福。

女事主Laura Murphy本來今年6月跟任職律師的31歲未婚夫Devon O'Grady共諧連理，無奈他於5月突然因心臟病猝死。當時二人已經甜蜜同居。

獨自度蜜月｜想通未婚夫不會想她頹廢下去

儘管身邊家人好友竭力安慰，但一些傷感還是要自己面對及處理。Murphy直言當時「非常孤獨寂寞」，然而整日甚麼也不做頹然留在家中的她，之後開始覺得內咎、開始想通未婚夫不會想她如此下去，最終毅然決定接原定計劃去英國度蜜月。