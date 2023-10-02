未婚夫貪平為英國女子花2800英鎊赴土耳其切胃　醫生失手刺穿胃 命喪手術台

英國一名女子決定做切胃手術，不過她的未婚夫為了省錢，選擇幫她購買2800英鎊（約26730港元）的包套行程，前往土耳其施做手術，不過便宜果真沒好貨，醫術不佳的醫生，不小心失手刺穿女子的胃，讓她命喪手術台。該名女子艾瑪（Emma Morrissey）是為單親媽媽，5年前認識了48歲的喬恩（Jon Burt），兩人陷入戀愛後，決定攜手踏入婚姻，不過艾瑪因為身材豐腴，長期為體重所苦，因此她和喬恩討論後，決定去接受縮胃手術。

手術過程失手刺穿胃 不過艾瑪因為不符合英國國民醫療服務體系的標準，因此要想手術，需要自掏腰包高達1.2萬英鎊（約11.46萬港元），於是艾瑪和喬恩開始尋找是否有更便宜的選項，最終他們相中了一間旅遊公司推出的「土耳其切胃行程」，只需要2800英鎊（約26730港元），就包含機票、住宿、手術費在內。不過手術進行中，醫生卻沒有對艾瑪做詳細的術前檢查，在手術過程中，失手刺穿了她的胃，艾瑪因失血過多出現心臟驟停，最終搶救無效身亡，針對未婚妻命喪手術台的消息，喬恩也只能無奈接受，怪自己貪小便宜，選擇了沒有保障的醫院，結果反而葬送了摯愛的性命。 文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章