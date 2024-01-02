未成年少女遭「虛擬輪姦」精神受創 英警立案調查成首例

英國一名16歲以下少女，在虛擬實景(VR)遊戲內遭「虛擬輪姦」，據報警方已立案調查，成為全國首例。 英媒報道，女事主在遊戲內的角色，遭多名陌生玩家「性侵犯」，雖然女事主並無遭受實際的身體損傷，但事件對造成精神傷害。報道指，虛擬眼罩已成為剛過去的聖誕節的熱門禮物，據估計15%的英國5至10歲兒童曾玩過涉及虛擬眼罩的遊戲。戴上有關眼罩，可讓人有身歷其境感受，若再加上一些體感儀器，更可感受到觸摸物件或被觸摸的感覺。

元宇宙｜43歲女在VR遊戲遭3男上下其手 報道未有提及案件詳情，但引述警方稱，虛擬遊戲或「元宇宙」成為了性罪犯另一個犯罪途徑，有探員表示，本案女事主所遭受的心理創傷，跟真實強姦案中的受害人相似，並指強姦案造成的心理影響往往大於肉體所受的傷害。但礙於法例未能涵蓋，本案恐難進入檢控程序。當地警方冀修法，阻止性罪犯或孌童犯在虛擬遊戲或元宇宙內傷害兒童。