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國際
2024-01-02 18:21:43

未成年少女遭「虛擬輪姦」精神受創 英警立案調查成首例

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英國一名未成年少女在VR遊戲中遭多人強姦，警方立案調查。(資料圖片)

英國一名未成年少女在VR遊戲中遭多人強姦，警方立案調查。(資料圖片)

英國一名16歲以下少女，在虛擬實景(VR)遊戲內遭「虛擬輪姦」，據報警方已立案調查，成為全國首例。

英媒報道，女事主在遊戲內的角色，遭多名陌生玩家「性侵犯」，雖然女事主並無遭受實際的身體損傷，但事件對造成精神傷害。報道指，虛擬眼罩已成為剛過去的聖誕節的熱門禮物，據估計15%的英國5至10歲兒童曾玩過涉及虛擬眼罩的遊戲。戴上有關眼罩，可讓人有身歷其境感受，若再加上一些體感儀器，更可感受到觸摸物件或被觸摸的感覺。

Nina Jane Patel的化身，在元宇宙內慘遭非禮。(互聯網) Nina Jane Patel稱在元宇宙內被非禮，令她產生焦慮。(互聯網)

元宇宙｜43歲女在VR遊戲遭3男上下其手

報道未有提及案件詳情，但引述警方稱，虛擬遊戲或「元宇宙」成為了性罪犯另一個犯罪途徑，有探員表示，本案女事主所遭受的心理創傷，跟真實強姦案中的受害人相似，並指強姦案造成的心理影響往往大於肉體所受的傷害。但礙於法例未能涵蓋，本案恐難進入檢控程序。當地警方冀修法，阻止性罪犯或孌童犯在虛擬遊戲或元宇宙內傷害兒童。

事實上，前年英國已曾爆出「虛擬非禮案」，一名43歲英國女用戶Nina Jane Patel在Facebook母公司Meta旗下元宇宙世界《Horizon Venues》內的金髮女郎化身，遭3名陌生男子上下其手非禮，嚇得她立即脫下VR眼罩。事件令其情緒大受影響，日常生活常陷焦慮。當時Meta發言人回應稱，對女事主遭遇感到遺憾，承諾會繼續改善用戶在《Horizon Venues》的互動方法，以提供更容易及可靠途徑，讓用戶舉報事件。有當地律師稱，「一位女性在虛擬世界被性侵犯，(施暴者)應當是違法的，不過目前不是」，指現階段未有法例監管，建議當局研究如何保護用戶。

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