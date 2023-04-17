未被納入批准旅遊目的地　2月訪澳洲中國旅客僅疫前五分一

中國雖然已經全面開放出入境旅遊，不過由於澳洲目前未有列在中國的准許旅遊目的地名單，當地在2月份錄得的中國旅客只有40,430人次，僅得2019年疫情前同一個月份的五分之一。
路透社報道，有中國的電子商貿企業打算到澳洲作為公司旅行的目的地，不過最後因為旅行者指澳洲不在准許旅遊目的地名單，因此僅到新西蘭遊覽。
報道指，直到2020年初，澳洲在過去20年從中國旅客獲得400億澳元的旅遊收入。然而在今年2月，中國全面開關的首個完整月份，澳洲就僅錄得40,430人次的中國旅客，與疫情前2019年的2月相比，僅得五分之一。而根據航班網站的分析，航班的運力亦僅得疫情前的五分一。然而根據德國的顧問公司指，同期中國旅行已恢復至疫情前二分之三水平。
報道表示，北京方面未有給出將澳洲剔出准許旅遊目的地名單的原因，但澳洲旅遊業估計與地緣政治有關，而澳洲旅遊局亦未有回應有關報道。而澳洲的貿易推廣辦公室表示，澳洲旅遊局總監在上月訪華，與航空業界會面，並持續尋找中澳旅遊業合作尋找機會。另外當地的學者指出，不少的中國旅客都會因為有家人在澳洲留學而到澳洲旅遊，然而曾經是澳洲留學生最主要來源的中國，在疫情之後已逐漸被其他國家的學生所填補。
澳洲旅遊業人手嚴重短缺
同時，澳洲方面亦指出，當地缺乏懂得外語的導遊以及需要的旅遊巴司機，而在疫情影響後，不少的工人亦轉到了其他領域工作。學者指：「我們失去了很多對周圍有理解的具質素員工。我們聽說（中國人），在長期無法外出後，急不及待想外出旅遊，而澳洲一直是一個高期望的旅遊地點，然而我們接待能力下降了。」
有中國到澳洲自由行旅客接受訪開時表示，他們是因為有親戚在澳洲可以安排住宿等，因此可以繞過語言障礙等問題。有曾接待中國旅行團的澳洲企業質疑，在中國旅客恢復澳洲旅遊時，澳洲沒有能提供足夠的承接應力。