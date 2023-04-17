未被納入批准旅遊目的地　2月訪澳洲中國旅客僅疫前五分一

中國雖然已經全面開放出入境旅遊，不過由於澳洲目前未有列在中國的准許旅遊目的地名單，當地在2月份錄得的中國旅客只有40,430人次，僅得2019年疫情前同一個月份的五分之一。

路透社報道，有中國的電子商貿企業打算到澳洲作為公司旅行的目的地，不過最後因為旅行者指澳洲不在准許旅遊目的地名單，因此僅到新西蘭遊覽。

報道指，直到2020年初，澳洲在過去20年從中國旅客獲得400億澳元的旅遊收入。然而在今年2月，中國全面開關的首個完整月份，澳洲就僅錄得40,430人次的中國旅客，與疫情前2019年的2月相比，僅得五分之一。而根據航班網站的分析，航班的運力亦僅得疫情前的五分一。然而根據德國的顧問公司指，同期中國旅行已恢復至疫情前二分之三水平。