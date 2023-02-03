未開封第一代iPhone拍賣　料可以39萬元賣出

一部從未開封的第一代iPhone於周四(2日)開始競標拍賣，將在19日結束，有望以5萬美元(折合約39萬港元)賣出。第一代iPhone於2007年推出，自此改變了數十億人的生活方式。

由 LCG Auctions 舉辦的拍賣會於周四開始，至19日結束。外界預料有望以5萬美元賣出。報道，第一代iPhone售價為599美元(折合約4,700元)，螢幕大小僅9厘米，搭載200萬像素攝影鏡頭，手機容量有4GB和8GB兩種選項，提供上網功能；但還沒有應用程式商店、也沒有3G網路。報道提到，2022 年 10 月，一部原廠密封的 iPhone以39,340美元賣出；去年8 月，另一款原廠密封的 iPhone售價為 35,414 美元，未開封的第一代 iPod 售價為 25,000 美元。

擁有人大談將藏 iPhone 原因

該部iPhone 的擁有人 Karen Green早前受訪時，曾分享她是如何獲得這部手機，以及它為何一直閒置的原因。Karen Green說，她在 PetSmart 獲得一份管理職位後，幾個朋友就送了這份禮物給她，但她已經在Verizon 開通了3個電話號碼，而最初的 iPhone 只與 AT&T 兼容，所以決定將iPhone閒置。至2019年，Karen Green曾將這iPhone作估價，當時已達到5,000美元，因此將它保留多幾年，至今拍賣，是希望可以獲得資金以支持自己的業務。

時任蘋果公司老闆的Steve Jobs曾形容第一代iPhone是革命性手機，稱「將網路瀏覽器裝在手機上是一場真正的革命」。自從iPhone推出，果然完全改變全球數十億人的生活方式。