未開封第一代iPhone 近50萬港元天價成交

iPhone第一代於2007年推出時是劃時代產物，如今變成古董，仍然有價有市。一部從未開封的第一代iPhone日前以63,356美元(約49.4萬港元)成交，較當年599美元的售價(約4,672港元)，升值逾100倍。物主直言多年來把該部iPhone「放埋一邊」，沒想到竟變金蛋。
該部未開封、8GB容量的第一代，於本月2日開始拍賣，至19日結束，底價為2,500美元(約1.95萬港元)，經過10名競標者並27次出價，最終以63,356美元成交，較本來的目標價5萬美元(約39萬港元)高出一截，令物主Karen Green喜出望外。
iPhone｜物主07年因另買新機 未開封第一代iPhone
任職紋身師的Green於2019年曾拿該部iPhone上電視節目估價，她表示該iPhone是朋友於07年所贈，但那時她剛好買了新手機，便一直把該iPhone放著從未使用，多年後她聽聞有收藏家會收購舊iPhone，才驚醒「是啊那是iPhone！它永不過時！」專家在電視節目上對該iPhone的估價為5,000美元(約3.9萬港元)，並稱沒開封的iPhone價值會高10至25%。
幸好Green上完節目後沒有衝動賣出其iPhone，一直留意行情的她，去年發現有未開封的初代iPhone以逾3.5萬美元成交，雖然有想過再放久一點才聲，但因為最近想花錢開拓其紋身店事業，便決定割愛，結果喜獲大筆橫財。拍賣行LCG Auctions指並非所有iPhone舊機都值錢，「只有全新、未開封、第一代及完好無損的才值錢」。