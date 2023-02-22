未開封第一代iPhone 近50萬港元天價成交

iPhone第一代於2007年推出時是劃時代產物，如今變成古董，仍然有價有市。一部從未開封的第一代iPhone日前以63,356美元(約49.4萬港元)成交，較當年599美元的售價(約4,672港元)，升值逾100倍。物主直言多年來把該部iPhone「放埋一邊」，沒想到竟變金蛋。

該部未開封、8GB容量的第一代，於本月2日開始拍賣，至19日結束，底價為2,500美元(約1.95萬港元)，經過10名競標者並27次出價，最終以63,356美元成交，較本來的目標價5萬美元(約39萬港元)高出一截，令物主Karen Green喜出望外。