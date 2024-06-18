末期癌漢憂死後妻子生活貧困　得知中780萬奬金後含笑而終

如果得知自己將會比另一半早離開人世，難免會為對方的未來生活而憂慮。美國賓夕凡尼亞州男子Robert Coffman深知自己罹癌不久人世，擔心妻子Karen在他離開後會陷入經濟困境，詎料，堅持購買刮刮樂獎券的Karen竟幸運中獎100萬美元(折合約780萬港元)，Robert在得知妻子未來生活應該無憂後不久，終含笑離世。

綜合報道， 61歲Karen與Robert結婚31載，他們育有3名子女，她中獎退休前從事老人護理工作，亦是個刮刮樂Fans，即使丈夫患上腦癌病重，她亦堅持買獎券。Karen坦言，Robert「非常看不起買獎券」，亦擔心一旦離世，自己和子女會陷入經濟困境，因此經常常為了比身後事更遙遠的未來煩惱。但1張從經常光顧加油站買的20美元刮刮樂獎券，卻改變了他們一家人。他們的孩子透露，父親非常擔心媽媽和錢，「我覺得他想在死前做一些事，想確保媽媽沒事」。所以Robert在4月得知Karen中獎後，還以為是開心到發抖的媽媽在騙他，但亦在確認Karen獲得100萬美元大獎後的2個星期便去世。