本周將接受年度體檢 特朗普：現在感覺好到不得了

美國總統特朗普周一(7日)表示，他周五(11日)將在華盛頓附近一間軍方醫院接受「早已排定的年度身體檢查」。

特朗普在其社交平台「Truth Social」發文：「我覺得自己(身體狀況)好到不得了，但儘管如此，這些事情還是要完成！」

特朗普的生活習慣

78歲的特朗普愛打高爾夫球，不煙不酒，但愛吃快餐、飲可樂，還出了名地喜歡吃全熟牛扒。他早前在沃爾特里德國家軍事醫學中心(Walter Reed National Military Medical Center)做的身體檢查，曾引發外界對他健康數據透明度的質疑。

