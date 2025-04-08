本周將接受年度體檢 特朗普：現在感覺好到不得了

美國總統特朗普周一(7日)表示，他周五(11日)將在華盛頓附近一間軍方醫院接受「早已排定的年度身體檢查」。
特朗普在其社交平台「Truth Social」發文：「我覺得自己(身體狀況)好到不得了，但儘管如此，這些事情還是要完成！」
特朗普的生活習慣
78歲的特朗普愛打高爾夫球，不煙不酒，但愛吃快餐、飲可樂，還出了名地喜歡吃全熟牛扒。他早前在沃爾特里德國家軍事醫學中心(Walter Reed National Military Medical Center)做的身體檢查，曾引發外界對他健康數據透明度的質疑。
特朗普以往體檢紀錄
特朗普在2018年第一個任期所做的體檢建議，他應設法減重10至15磅(約4.5至6.8公斤)，但整體來說他「非常健康」。他的醫生表示，並未檢查出有「任何認知問題」的跡象，只要日常有更健康的飲食，他可以「活到200歲」。
特朗普的認知能力測驗結果
2019年的檢查發現，1.9米高的特朗普體重達110公斤(約242.5磅)，比上任前不久增加了約3.1公斤(約6.8磅)，嚴格來說屬於肥胖。據稱特朗普當時有服藥治療高膽固醇。
他2020年對霍士新聞(Fox News)透露，他在一項重覆說出「人、女人、男人、相機、電視」5個詞彙的認知能力測驗中，表現優異。
在特朗普2015年競選總統期間，他的醫生博恩斯坦(Harold Bornstein)曾公開一封說明信，稱特朗普的血壓維持得很好，如果當選，「我可以明確地說，他將會是有史以來最健康的總統」。但博恩斯坦之後對CNN表示：「整封信都是由特朗普本人口述，我沒寫那封信。」