本年度再排5.4萬噸 福島完成第四次排放核污水

日本東京電力公司(東電)周日宣布，已完成福島第一核電廠核污水的第4次排放入海工作，即謂2023年度(截至今年3月31日)內的4次排放工作已完成。東電計劃在下月1日起的2024年度，分7次繼續排放約5萬4,600噸核污水。

東電公布，已在周日中午12時16分完成從2月28日開始的新一輪核污水排海工作，而在放射性物質氚的海域監測上，並沒出現超過日本國家標準的數值。這次排放量與過去3次相同，約為7,800噸。

4次排放逾3.1萬噸核污水

東電從去年8月24日首度將福島核污水排入大海，至今4次總計排放3萬1,145噸核污水。東電表示，會以淡水清理管道中剩餘的核污水，亦會繼續在核電廠周邊抽取海水樣本，檢測放射性物質氚的濃度，重申目前未發現氚濃度出現異常。