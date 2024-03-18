本年度再排5.4萬噸 福島完成第四次排放核污水

日本東京電力公司(東電)周日宣布，已完成福島第一核電廠核污水的第4次排放入海工作，即謂2023年度(截至今年3月31日)內的4次排放工作已完成。東電計劃在下月1日起的2024年度，分7次繼續排放約5萬4,600噸核污水。
東電公布，已在周日中午12時16分完成從2月28日開始的新一輪核污水排海工作，而在放射性物質氚的海域監測上，並沒出現超過日本國家標準的數值。這次排放量與過去3次相同，約為7,800噸。
4次排放逾3.1萬噸核污水
東電從去年8月24日首度將福島核污水排入大海，至今4次總計排放3萬1,145噸核污水。東電表示，會以淡水清理管道中剩餘的核污水，亦會繼續在核電廠周邊抽取海水樣本，檢測放射性物質氚的濃度，重申目前未發現氚濃度出現異常。
自核污水排放以來，福島第一核電廠發生數宗事故。去年10月25日，處理核污染水放射性物質過程中，5名操作人員遭含放射性物質廢水意外噴濺到，其中2人因身體表面的輻射量一直沒有降到安全標準值以下，須送院處理。今年2月7日，廠內又發生含放射性物質水外漏事故。本月15日凌晨，福島縣外海發生5.8級地震，東電一度暫停排放核污水。
日本把福島核污水排海，引發中國等鄰近國家不滿，其中中國作出反制，於去年8月核污水排放後即全面禁止進口日本水產品，讓日本帆立貝等出口銳減，原產地北海道等地受到重大影響，迫使水產業者須轉赴美國等地新設加工據點並開拓海外市場。另共同社近日引述消息報道，中國要求日本建立損害賠償機制，以因應核污水排海在未來可能造成的經濟損失，但遭到日方拒絕。
核電廠附近堤壩完工
另外，東電完成在福島第一核電廠附近建設堤壩，以防再次受到海嘯侵襲。堤壩全長約1公里，在1號至4號機組靠海一側的堤壩，由11米加高至13.5至15米，4號機組東南一側亦加至最高16米。