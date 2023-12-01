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國際
2023-12-01 04:31:54
日報

本港跌一級至第五 全球生活成本新加坡蘇黎世居首

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本港跌一級至第五 全球生活成本新加坡蘇黎世居首

本港跌一級至第五 全球生活成本新加坡蘇黎世居首

經濟學人智庫(EIU)發布本年度全球生活成本調查報告，新加坡(圖)及瑞士蘇黎世共同成為生活成本最高地區；香港則較去年跌一位至第五。

調查在8至9月進行，涵蓋全球173個主要城市。EIU的報告指，全球通脹有放緩跡象，但生活成本危機未完結。EIU報告的生活成本指數計分方法，是把當地貨幣轉換成美元成本，200多種常用商品和服務價格平均按年上升7.4%，較去年創紀錄的8.1%升幅放緩，惟仍明顯高於2017至2021年間的升幅。

新加坡第9次居首

報告指，新加坡及瑞士蘇黎世共同成為生活成本最高地區，去年生活成本貴絕全球的瑞士日內瓦及美國紐約，今年並列第三，本港則微跌一位。今次是新加坡在過去11年中第9次居首，當地在多個類別的價格水平高企，包括車主成本、服裝、食品雜貨和酒類物價。排名跌幅最大的10個城市基本由中國、日本和俄羅斯包辦。其中北京排名跌26位，東京則跌23位，並列第六十，生活成本指數僅69，計算後僅為香港生活成本七成，主因是人民幣及日圓疲弱；俄羅斯則因國際制裁而令盧布匯價受挫。

EIU指綜觀全球，家庭能源和水費成本已從去年的增長最快類別，變成今年增長最慢類別，反映俄烏戰爭帶來的能源價格衝擊減緩；至於成本增長最快的則是食品雜貨。

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