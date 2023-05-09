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國際
2023-05-09 17:36:37

朱克伯格參戰巴西柔術賽 疑鬧裁判後贏得一金一銀(有片)

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朱克伯格在首場賽事中被判敗陣，片段見他似乎感到不滿。(互聯網)

朱克伯格在首場賽事中被判敗陣，片段見他似乎感到不滿。(互聯網)

Facebook教主朱克伯格近月醉心於巴西柔術，日前他首度參加賽事，即贏得一金一銀，技驚四座。然而比賽發生一段令人分心的小插曲，據報朱克伯格斬獲一金一銀之前，曾在其中一場賽事被判落敗，他立即不服上訴，裁判隨即屈服改判「打和啦」，可謂皆大歡喜。

38歲的朱克伯格上周六在加州Redwood City參加一個巴西柔術賽事。在其中一場比賽中，有手機片段可見朱克伯格跟對手糾纏了逾一分鐘後，被壓制在地。之後裁判判處對手勝出，片段可見朱克伯格看似不忿地跟裁判說了幾句話，之後朱克伯格變得寬容，並跟對手握手。據報有現場人士說，朱克伯格跟裁判說他判錯，最終裁判改判為和局。

朱克伯格似在跟裁判理論。(互聯網) 朱克伯格似乎不滿。(互聯網) 朱克伯格似在跟裁判理論。(互聯網) 最終似乎開心返！(互聯網)

朱克伯格｜網民︰聯想起《老友記》劇情

之後朱克伯格再出戰另外兩場賽事，最終贏得一金一銀佳績。他在Instagram(IG)向逾1,130萬追隨者分享喜訊，並發布把對手壓制在地、獲裁判舉手示意勝出等威水照片，以及與教練團的合照。其中一位教練台灣的職業格鬥好手吳仲凱(Khai Wu)，他大讚看朱克伯格比賽簡直是無與倫比，很榮幸能協助他訓練。

不少人驚嘆朱克伯格憑實力贏得獎牌，亦有好事之徒趁機挖苦他，指其參賽令他聯想起著名美劇《老友記》(Friends)中Monica一位億萬富豪，矢志成為格鬥冠軍的搞笑一幕。

朱克伯格疑似跟裁判理論片段︰

朱克伯格把對手壓制在地上。(互聯網)

朱克伯格把對手壓制在地上。(互聯網)

朱克伯格贏得一金一銀。(互聯網)

朱克伯格贏得一金一銀。(互聯網)

《老友記》中億萬富豪想成為格鬥冠軍片段︰

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