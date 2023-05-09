朱克伯格參戰巴西柔術賽 疑鬧裁判後贏得一金一銀(有片)

Facebook教主朱克伯格近月醉心於巴西柔術，日前他首度參加賽事，即贏得一金一銀，技驚四座。然而比賽發生一段令人分心的小插曲，據報朱克伯格斬獲一金一銀之前，曾在其中一場賽事被判落敗，他立即不服上訴，裁判隨即屈服改判「打和啦」，可謂皆大歡喜。

38歲的朱克伯格上周六在加州Redwood City參加一個巴西柔術賽事。在其中一場比賽中，有手機片段可見朱克伯格跟對手糾纏了逾一分鐘後，被壓制在地。之後裁判判處對手勝出，片段可見朱克伯格看似不忿地跟裁判說了幾句話，之後朱克伯格變得寬容，並跟對手握手。據報有現場人士說，朱克伯格跟裁判說他判錯，最終裁判改判為和局。