朱克伯格周四推Threads挑戰Twitter 專家：馬斯克最大威脅

電動汽車Tesla行政總裁馬斯克收購社交網Twitter後，大刀闊斧改革，在業界率先推收費藍剔認證，日前又暫時限制用戶每天帖文的閱讀數量，引起用戶不滿。旗下有Facebook、Instagram社交網的Meta公司創辦人朱克伯格乘勢而上，將於周四推出微網誌應用程式(microblogging app)「Threads」挑戰Twitter，掀新一輪社交網戰。專家形容「這將是馬斯克最大威脅」。

朱克伯格vs馬斯克｜Instagram追蹤粉絲直接過戶Threads

從蘋果應用商店(Apple App Store)可見，Threads的界面與Twitter相像，是一個「以文字為基礎的對話應用程式」的Instagram應用程式，Instagram的追蹤粉絲可過戶到Threads，並可以保留相同的用戶名。Instagram全球有5億活躍用戶，有利Threads吸納使用者，而Instagram一直懂得向其他社交網的成功「取經」，如2016年推stories的限時動態功能，以針對Snapchat的冒升，最近則推短片功能Reels以應對TikTok的挑戰。專家認為，與Instagram掛鉤，令Threads對Twitter可能產生巨大影響，「這是至今馬斯克面臨的最大威脅」。馬斯克去年收購Twitter時，微網誌如Mastodon和Blue Sky的用戶小幅增加，但並未影響Twitter的市場地位。