朱克伯格感恩節前到海湖莊園晤特朗普　評論認為雙方有意和解 (有片)

美國準總統及前總統特朗普曾經揚言，要將社交平台Facebook創辦人朱克伯格(Mark Zuckerberg)送入監獄。在感恩節前一日(27日)，朱克伯格飛到佛羅里達州海湖莊園(Mar-a-Lago)，與特朗普共晉晚餐。多個美國媒體引述Facebook(FB)母公司Meta公司的一份聲明，指朱克伯格對於特朗普的晚餐邀請以及與特朗普的團隊談及下屆政府表示感激。
特朗普的顧問米勒(Stephen Miller)向霍士新聞台表示，朱克伯格在會晤中對特朗普表示支持，他指「朱克伯格顯然有他自己的利益，有他自己的公司和議程」、「但他明確表示，想要支持在總統特朗普領導下美國的國家更新(national renewal)」。
El CEO de Meta, el censurador de opinión e información, Mark Zuckerberg, fue visto esta tarde en Mar-a-Lago, según testigos. Menos mal que ahí estaba @elonmusk jajajaja pic.twitter.com/p4jLpt7i8D— BTNnoticias (@Santiagoaburto8) November 28, 2024
網民「翻炒」馬斯克挑戰朱克伯格MMA影片
美國《Politico》記者Natalie Allison周三(27日)在社交媒體 X 上發帖稱，據她了解，朱克伯格被發現現身海湖莊園。有網民在帖子評論區提到富豪馬斯克(Elon Musk)曾經與朱克伯格約定MMA一事表示：「是與馬斯克在海灘進行『MMA』？」一名網民還轉發Natalie Allison的帖子，並評論稱：「籠鬥」。對此，馬斯克做了一個「笑哭」的表情。網民隨即「翻炒」當年馬斯克挑戰朱克伯格MMA影片。
特朗普和朱克伯格積怨已久，特朗普曾因國會山莊暴動案遭到FB和Instagram(IG)封鎖帳號，2023年初才獲恢復，特朗普在早前競選期間，曾指FB跟很媒體一樣是全民公敵，並曾揚言要把朱克伯格送進監獄。不過，朱克伯格在《彭博社》專訪中，提及特朗普第一次遭遇槍擊後，站起來高舉拳頭，向支持者喊戰鬥的景象，是他此生中見過最厲害(badass)的時刻。如今朱克伯格在感恩節前夕飛到特朗普位於佛羅里達州的私人別墅海湖莊園，美國媒體評論認為有意和解。