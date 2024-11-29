朱克伯格感恩節前到海湖莊園晤特朗普　評論認為雙方有意和解 (有片)

美國準總統及前總統特朗普曾經揚言，要將社交平台Facebook創辦人朱克伯格(Mark Zuckerberg)送入監獄。在感恩節前一日(27日)，朱克伯格飛到佛羅里達州海湖莊園(Mar-a-Lago)，與特朗普共晉晚餐。多個美國媒體引述Facebook(FB)母公司Meta公司的一份聲明，指朱克伯格對於特朗普的晚餐邀請以及與特朗普的團隊談及下屆政府表示感激。

特朗普的顧問米勒(Stephen Miller)向霍士新聞台表示，朱克伯格在會晤中對特朗普表示支持，他指「朱克伯格顯然有他自己的利益，有他自己的公司和議程」、「但他明確表示，想要支持在總統特朗普領導下美國的國家更新(national renewal)」。