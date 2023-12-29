李善均去世｜南韓警方否認披露李善均接受問話安排

日前自殺身亡的南韓電影《上流寄生族》男星李善均，家屬今日將舉行私人葬禮，他的遺體火化後，會安葬在首爾光州紀念公園。外界質疑警方違反指引，公開李善均就涉嫌吸毒接受警方問話的安排，導致李善均自殺。仁川警察廳否認披露李善均接受問話安排。

《韓聯社》引述消息人士指，根據警方應嚴守「偵查不公開」原則，在調查過程中，不應令調查對象被拍照或錄影，但有關守則經常都未能落實，仁川警察廳人士在立案前調查的階段，就已將消息洩漏給特定媒體，李善均過去3次接受問話，都有被傳媒拍攝到。報道又指，李善均在自殺前4日接受警方第三次問話前，曾經透過代表律師正式提出，要求警方不要向傳媒公布他接受問話，但遭警方以「傳召日期早被傳媒知道，只能夠公開了。」為理由而拒絕。