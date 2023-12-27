李善均去世｜演《我的大叔》爆紅 韓媒哀嘆如日方中時離世 24年演藝生涯悲劇終結

李善均1975年出生，畢業於韓國藝術綜合大學戲劇學院，1999年拍音樂MV入行，2001年透過喜劇《戀人們》踏足電視圈，之後長期擔任配角。2007年32歲的他演藝事業出現突破，在韓劇《白色巨塔》飾演正直、職業道德良好的醫生一角，獲觀眾認可，同年與孔劉和尹恩惠演出大熱愛情劇《咖啡王子1號店》後開始成主角。他於2010年與孔孝真主演《料理絕配Pasta》，打響了「演員李善均」的名號，並於2018年與女星IU拍攝《我的大叔》踏上演藝事業高峰。《我的大叔》的動人演出令李善均大受歡迎，其粉絲更認為那是他最出色的作品，不少南韓劇迷更一再重複觀看該劇。

李善均去世｜《上流寄生族》打響國際知名度

李善均亦跨入電影界，於2015年以電影《非常警探》拿下百想藝術大賞影帝。他參演的電影《上流寄生族》2020年破天荒奪得奧斯卡最佳電影等4項大獎，令他打響在國際的知名度，他於該電影中飾演富爸爸一角，並於2021年獲美國演員工會獎最佳整體演出。去年他憑科幻驚悚劇《Dr. Brain》獲美國艾美獎最佳男主角提名，而主演的災難片《Project Silence》(暫譯《逃脫：沉默計劃》)和恐怖電影《Sleep》(暫譯《夢遊》)今年5月亦獲康城影展邀請參展。正當事業達到巔峰之際，今年10月他捲入涉嫌吸毒案件，令已完成拍攝的作品包括電影《幸福的國度》、《逃脫：沉默計劃》等押後上映，原本主演的電視劇《無路可逃》也立即換角，《Dr. Brain》原計劃上月拍攝續集也叫停，而《幸福的國度》亦成了他遺作。

李善均去世｜死前稱備受「壓力」 警遭轟洩嫌疑人身份

李善均涉嫌吸毒案件，由10月至上周六先後3度到警署接受調查，藥測和法醫的分析均指他的驗毒報告呈陰性。在最後一次查問中，他要求警方為他和指控他吸毒的夜店女經理做測謊機測試，以證明他清白。李善均一直聲稱該女經理設局勒索他，也向對方提出控告。韓聯社稱，李善均案件僅屬初步的內部調查，嫌疑人士身份不應外洩，不論在警方內部或外界均惹來抨擊。有曾調查名人吸毒案的警員表示，在初步調查期間，涉案人士的名字遭公開並不常見，這將影響調查策略。另一批評是警方缺乏實質證據，只是單憑涉案、有吸毒案底的夜店員工證詞。

報道稱，李善均死前最後一次遭警方傳召問話是上周六，通宵持續了19小時，但警方卻沒有提交明確的證據。馬拉松盤問結束後，李善均的律師表示他今後到警署時不會再公開，每次遭警方傳召都要站在傳媒面前令他備受「壓力」。熟悉李善均的人士透露，自今年10月捲入吸毒案以來，他一直誠實受查，但YouTube頻道及網上論壇等眾多網民的言論波及其親友，他感到非常痛苦，特別是家人遭受惡評，對他來說最難受，不排除因而輕生。警方表示他們已盡量讓調查情況公開，有警員稱對李在調查期間離世感哀傷，並慰問其家人。他又指，已努力盡快調查此案，也從無向外界透露消息，並再三要求傳媒避免提出涉案者真實姓名。與李善均同時捲入涉吸毒嫌疑的著名男團BIGBANG成員G-DRAGON，因驗毒測試呈陰性並未被起訴，隨著李善均離世，這宗轟動當地的毒品案也將以「無公訴權」結案。