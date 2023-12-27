李善均去世｜演《我的大叔》爆紅 韓媒哀嘆如日方中時離世 24年演藝生涯悲劇終結

南韓著名男星李善均在電視劇和電影界如日方中，惜突傳來輕生死訊，結束48年短暫人生，24年的演藝生涯亦以悲劇終結。李善均演技精湛，既可演浪漫愛情劇、喜劇，亦可演劇情片。南韓傳媒形容李善均二十多歲時寂寂無名，三十多歲時光芒萬丈，到了四十多歲已成為國際明星，卻在此時結束生命。
李善均1975年出生，畢業於韓國藝術綜合大學戲劇學院，1999年拍音樂MV入行，2001年透過喜劇《戀人們》踏足電視圈，之後長期擔任配角。2007年32歲的他演藝事業出現突破，在韓劇《白色巨塔》飾演正直、職業道德良好的醫生一角，獲觀眾認可，同年與孔劉和尹恩惠演出大熱愛情劇《咖啡王子1號店》後開始成主角。他於2010年與孔孝真主演《料理絕配Pasta》，打響了「演員李善均」的名號，並於2018年與女星IU拍攝《我的大叔》踏上演藝事業高峰。《我的大叔》的動人演出令李善均大受歡迎，其粉絲更認為那是他最出色的作品，不少南韓劇迷更一再重複觀看該劇。
李善均去世｜《上流寄生族》打響國際知名度
李善均亦跨入電影界，於2015年以電影《非常警探》拿下百想藝術大賞影帝。他參演的電影《上流寄生族》2020年破天荒奪得奧斯卡最佳電影等4項大獎，令他打響在國際的知名度，他於該電影中飾演富爸爸一角，並於2021年獲美國演員工會獎最佳整體演出。去年他憑科幻驚悚劇《Dr. Brain》獲美國艾美獎最佳男主角提名，而主演的災難片《Project Silence》(暫譯《逃脫：沉默計劃》)和恐怖電影《Sleep》(暫譯《夢遊》)今年5月亦獲康城影展邀請參展。正當事業達到巔峰之際，今年10月他捲入涉嫌吸毒案件，令已完成拍攝的作品包括電影《幸福的國度》、《逃脫：沉默計劃》等押後上映，原本主演的電視劇《無路可逃》也立即換角，《Dr. Brain》原計劃上月拍攝續集也叫停，而《幸福的國度》亦成了他遺作。
李善均去世｜死前稱備受「壓力」 警遭轟洩嫌疑人身份
李善均涉嫌吸毒案件，由10月至上周六先後3度到警署接受調查，藥測和法醫的分析均指他的驗毒報告呈陰性。在最後一次查問中，他要求警方為他和指控他吸毒的夜店女經理做測謊機測試，以證明他清白。李善均一直聲稱該女經理設局勒索他，也向對方提出控告。韓聯社稱，李善均案件僅屬初步的內部調查，嫌疑人士身份不應外洩，不論在警方內部或外界均惹來抨擊。有曾調查名人吸毒案的警員表示，在初步調查期間，涉案人士的名字遭公開並不常見，這將影響調查策略。另一批評是警方缺乏實質證據，只是單憑涉案、有吸毒案底的夜店員工證詞。
報道稱，李善均死前最後一次遭警方傳召問話是上周六，通宵持續了19小時，但警方卻沒有提交明確的證據。馬拉松盤問結束後，李善均的律師表示他今後到警署時不會再公開，每次遭警方傳召都要站在傳媒面前令他備受「壓力」。熟悉李善均的人士透露，自今年10月捲入吸毒案以來，他一直誠實受查，但YouTube頻道及網上論壇等眾多網民的言論波及其親友，他感到非常痛苦，特別是家人遭受惡評，對他來說最難受，不排除因而輕生。警方表示他們已盡量讓調查情況公開，有警員稱對李在調查期間離世感哀傷，並慰問其家人。他又指，已努力盡快調查此案，也從無向外界透露消息，並再三要求傳媒避免提出涉案者真實姓名。與李善均同時捲入涉吸毒嫌疑的著名男團BIGBANG成員G-DRAGON，因驗毒測試呈陰性並未被起訴，隨著李善均離世，這宗轟動當地的毒品案也將以「無公訴權」結案。
李善均去世｜美籍作家李珉真讚揚《 我的大叔》、《上流寄生族》傑出演技
為表哀悼，南韓娛樂圈暫停所有活動和行程。電影《12.12：首爾之春》上畫僅33天入場人次破千萬，演員原定與影迷見面亦取消。韓劇《彈珠人生Pachinko》故事小說原作者、韓裔美籍作家李珉真在社交網發悼文，稱願李善均安息，「在他眾多傑出作品中，李在《上流寄生族》值得讚揚，《 我的大叔》更是超凡。」李珉真希望他的卓越演技獲世人銘記。《來自星星的人》男星金秀賢等演藝人士在社交網以黑色畫面表達對李善均離世的哀痛和遺憾。