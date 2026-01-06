李在明訪華出席晚宴 用小米手機與習近平自拍

晚宴結束後，李在明在個人社交平台上載他與習近平自拍的照片。(X@李在明)

南韓總統李在明訪華，昨日（6日）在北京與國家主席習近平會談，並共晉晚餐。晚宴結束後，李在明在個人社交平台上載他與習近平自拍的照片。

韓聯社報道，晚宴結束後，李在明在社交媒體分享照片，顯示他用去年習近平送給他的小米手機自拍。

李在明在帖文表示，他用習近平送贈的手機和習近平夫婦自拍，又形容收獲「人生照片」，又問網民相片畫質是否不錯。李在明又指，越是近距離接觸，韓中關係越好，未來將與中方頻繁地溝通、更緊密地合作。