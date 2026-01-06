熱門搜尋:
尋秦記 委內瑞拉 網上熱話 大埔宏福苑五級火 農曆新年2026 新店關注組 深圳好去處 健身 行山路線 二手樓 C觀點 日本旅遊 食譜 味美道來 減肥 海德園
dadblk2 madblk2
返回
國際
2026-01-06 12:56:29

李在明訪華出席晚宴 用小米手機與習近平自拍

分享：
晚宴結束後，李在明在個人社交平台上載他與習近平自拍的照片。(X@李在明)

晚宴結束後，李在明在個人社交平台上載他與習近平自拍的照片。(X@李在明)

南韓總統李在明訪華，昨日（6日）在北京與國家主席習近平會談，並共晉晚餐。晚宴結束後，李在明在個人社交平台上載他與習近平自拍的照片。

韓聯社報道，晚宴結束後，李在明在社交媒體分享照片，顯示他用去年習近平送給他的小米手機自拍。

李在明在帖文表示，他用習近平送贈的手機和習近平夫婦自拍，又形容收獲「人生照片」，又問網民相片畫質是否不錯。李在明又指，越是近距離接觸，韓中關係越好，未來將與中方頻繁地溝通、更緊密地合作。

adblk5

李在明表示，他使用習近平去年10月到訪南韓出席APEC峰會時，贈送的小米手機拍攝照片，形容收獲「人生照片」，又問網民畫質是否不錯。

在去年11月的亞太經合組織（APEC）峰會，習近平送李在明2部小米手機，李在明當時打趣問到手機的通訊保安如何，習近平則幽默回應「你看看有沒有後門」，引二人及在場人士大笑。

晚宴結束後，李在明在個人社交平台上載他與習近平自拍的照片。(X@李在明) 晚宴結束後，李在明在個人社交平台上載他與習近平自拍的照片。(X@李在明)

ADVERTISEMENT

立即更新/下載AM730手機APP 體驗升級功能

ad