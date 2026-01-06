李在明訪華出席晚宴 用小米手機與習近平自拍

南韓總統李在明訪華，昨日（6日）在北京與國家主席習近平會談，並共晉晚餐。晚宴結束後，李在明在個人社交平台上載他與習近平自拍的照片。
韓聯社報道，晚宴結束後，李在明在社交媒體分享照片，顯示他用去年習近平送給他的小米手機自拍。
李在明在帖文表示，他用習近平送贈的手機和習近平夫婦自拍，又形容收獲「人生照片」，又問網民相片畫質是否不錯。李在明又指，越是近距離接觸，韓中關係越好，未來將與中方頻繁地溝通、更緊密地合作。
李在明表示，他使用習近平去年10月到訪南韓出席APEC峰會時，贈送的小米手機拍攝照片，形容收獲「人生照片」，又問網民畫質是否不錯。
在去年11月的亞太經合組織（APEC）峰會，習近平送李在明2部小米手機，李在明當時打趣問到手機的通訊保安如何，習近平則幽默回應「你看看有沒有後門」，引二人及在場人士大笑。
<화질은 확실하쥬? 😁>— 이재명 (@Jaemyung_Lee) January 5, 2026
경주에서 선물 받은 샤오미로 시진핑 주석님 내외분과 셀카 한 장..
덕분에 인생샷 건졌습니다 ㅎㅎ
가까이서 만날수록 풀리는 한중관계,
앞으로 더 자주 소통하고 더 많이 협력하겠습니다^^ pic.twitter.com/F9YnwFufb7