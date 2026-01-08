李在明訪華期間 獲習近平贈電動單車

南韓總統李在明結束本月4日至7日國事訪華行程，他表示此次訪華取得的進展比預想更多，達成了很多共識，在可能對立的事項上也找到了能夠圓滿解決的途徑。韓聯社引述南韓政界消息報道，李在明獲國家主席習近平贈送的電動單車等禮物。



報道指按照外交慣例，青瓦台不會公開說明中方贈禮的具體內容；但南韓政界消息指，習近平向李在明贈送了電動單車、陶瓷及茶具套裝、繪畫作品，及習近平夫人彭麗媛演唱歌曲的CD。中方亦準備蘋果、柿餅等水果禮品，以就李在明去年10月向訪韓出席亞太經合組織峰會的習近平贈送慶州皇南餅的回禮。 至於李在明訪華期間，就向習近平贈送「麒麟圖」及金箔龍紋畫框，又向彭麗媛贈送南韓傳統工藝飾品及美容儀。此外，南韓還將澗松美術館收藏的一對石獅像捐贈給中方。

小米手機自拍合影 屬即興提議 李在明訪華期間與習近平舉行會談並共晉晚餐，宴會結束後，李在明在個人社交媒體帳戶上傳了幾張照片，顯示其使用小米手機與習近平夫婦自拍合影。該手機是二人去年出席亞太經合組織領導人非正式會議時，習近平送贈予李在明。青瓦台及後披露自拍屬即興提議，並非事先安排，習近平亦欣然應允。青瓦台又指，雙方還就文化交流等議題展開討論，李在明表示，作為近鄰，消除兩國民眾之間的相互反感情緒十分重要，並提議通過舉辦圍棋或足球賽事，增進民間相互理解，並提出希望中方再向韓方租借一對大熊貓。在北京舉辧的國賓晚宴期間，習近平推薦北京炸醬面，李在明品嘗後表示，相較南韓炸醬面，中國版本口味更為清淡健康。