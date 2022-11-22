李小龍死因｜研究提新論點︰李小龍體內一種物質過多致死

武打巨星李小龍死因為腦水腫，但多年來外界對引致李小龍腦水腫的原因，有不同猜測，當中包括當年專家所指的服食止痛藥導致。
李小龍在1973年7月20日晚上，在女演員丁珮位於九龍塘的家中昏迷，送往伊利沙伯醫院後證實死亡，終年32歲，消息震撼全球李小龍迷。死因庭當年裁定李小龍「死於非命」，警方調查未發現自殺或被殺證據，而專家證供認為李小龍死因是腦瘀腫，可能是因服食止痛藥後有敏感反應導致。儘管解剖結果發現李小龍胃部有少量大麻，但法庭認為吸食大麻並不至於致命。
多年來有關李小龍死因的猜測，層出不窮，指李小龍的死因可能是中暑、濫藥、練功過度、被毒殺甚至被下咒等。
李小龍死因｜研究︰低血鈉症可致腦水腫及死亡
西班牙聖尼塔利亞基金會衛生研究中心(IIS-Fundacion Jimenez Diaz)的團隊早前在《臨床腎臟期刊》(Clinical Kidney Journal)發表論文，提出新理論，推斷李小龍是死於「低血鈉症」(hyponatraemia)。「低血鈉症」是人體血液的鈉含量過低而起，可致頭暈、頭痛、失去平衡力及思考能力等，嚴重會致腦腫甚至死亡。
研究人員認為，李小龍有多個出現「低血鈉症」的因素，包括飲水太多、吸食大麻(會導致口渴)，而其服用處方藥及飲酒等習慣，會令腎功能下降，「我們假設李小龍死於一種特定的腎功能障礙︰無法排走足夠的水來維持體液平衡」，「而這會導致低血鈉症及腦水腫，若未能及時排走所吸收的過量水份，可於數小時內致命」。研究人員尤為關注飲用過量水份一項，指那是較普遍的行為，導致李小龍死亡的可能性較大。
據稱李小龍妻子琳達(Linda Lee)曾透露，李小龍離世前以流質飲食為主，常喝蘋果汁及胡蘿蔔汁。另外，2018年《李小龍傳》的作者波利(Matthew Polly)則稱，李小龍離世當晚曾多次喝水。