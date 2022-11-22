李小龍死因｜研究提新論點︰李小龍體內一種物質過多致死

武打巨星李小龍死因為腦水腫，但多年來外界對引致李小龍腦水腫的原因，有不同猜測，當中包括當年專家所指的服食止痛藥導致。

李小龍在1973年7月20日晚上，在女演員丁珮位於九龍塘的家中昏迷，送往伊利沙伯醫院後證實死亡，終年32歲，消息震撼全球李小龍迷。死因庭當年裁定李小龍「死於非命」，警方調查未發現自殺或被殺證據，而專家證供認為李小龍死因是腦瘀腫，可能是因服食止痛藥後有敏感反應導致。儘管解剖結果發現李小龍胃部有少量大麻，但法庭認為吸食大麻並不至於致命。

多年來有關李小龍死因的猜測，層出不窮，指李小龍的死因可能是中暑、濫藥、練功過度、被毒殺甚至被下咒等。