李玟Coco逝世｜外媒為巨星殞落震驚！ 首華人登奧斯卡獻唱《臥虎藏龍》主題曲

李玟Coco在7月5日傳出在家輕生，享年48歲，不止震撼華語世界，外媒如《CNN》、《BBC》、《美聯社》、《紐約郵報》昨日也紛紛報導李玟過世消息，同樣為巨星的殞落而震驚。

香港出生的李玟在9歲時移居美國加州舊金山，因此說得一口流利英語，進軍美國音樂圈，推出的英文專輯《Just No Other Way》創下佳績，主打歌《Do You Want My Love》稱霸各國音樂排行榜。李玟也是首位曾登上奧斯卡獻唱的華裔歌手。李玟在1998年與美國Sony旗下的550 Music簽下兩張國際性英語專輯的唱片合約，開啟國際巨星之路。隔年的11月，李玟推出在美國發行的第一張英文專輯《Just No Other Way》在全球賣破200萬張，主打歌《Do You Want My Love》不僅打進了澳洲Billboard榜、澳洲年終單曲榜和英國，美國Billboard舞曲榜，也讓她打入MTV Asia Hitlist榜和Top 100 Asia Singles Airplay榜。

2000年，李玟受邀為李安執導的電影《臥虎藏龍》演唱中英文主題曲《月光愛人》、《A Love Before Time》，她也憑著這首歌入圍奧斯卡，甚至登上奧斯卡舞台獻唱。除此之外，她也是首位在NBA籃球賽中場演唱美國國歌、首位獲邀於美國洛杉磯華特迪士尼音樂廳（Walt Disney Concert Hall）舉辦個人演唱會的華語歌手。

李玟奧斯卡唱《臥虎藏龍》主題曲

對於李玟逝世的消息，包括《CNN》、《BBC》、《美聯社》、《紐約郵報》等外媒也都有報導。《美聯社》介紹李玟是以其強有力的歌聲和現場表演而聞名，《CNN》則是提到李玟的音樂風格是融合了R&B 音樂與西方嘻哈，讓她在美國廣受歡迎，而《紐約郵報》還稱讚她登上奧斯卡表演是「寫下歷史新頁」。

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