李玟Coco逝世｜外媒為巨星殞落震驚！ 首華人登奧斯卡獻唱《臥虎藏龍》主題曲

李玟香港出生 9歲移居美國

香港出生的李玟在9歲時移居美國加州舊金山,因此說得一口流利英語,進軍美國音樂圈,推出的英文專輯《Just No Other Way》創下佳績,主打歌《Do You Want My Love》稱霸各國音樂排行榜。李玟也是首位曾登上奧斯卡獻唱的華裔歌手。李玟在1998年與美國Sony旗下的550 Music簽下兩張國際性英語專輯的唱片合約,開啟國際巨星之路。隔年的11月,李玟推出在美國發行的第一張英文專輯《Just No Other Way》在全球賣破200萬張,主打歌《Do You Want My Love》不僅打進了澳洲Billboard榜、澳洲年終單曲榜和英國,美國Billboard舞曲榜,也讓她打入MTV Asia Hitlist榜和Top 100 Asia Singles Airplay榜。