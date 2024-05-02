李顯龍交棒｜ 「新加坡成功因制度優秀」 李顯龍促保持政治穩定

新加坡總理李顯龍昨日(5月1日)在五一勞動集會上最後一次以總理身份發表任內最後一場重要演講，回顧他主政以來新加坡的發展，也展望未來的挑戰和機遇。李顯龍表示，缺乏資源和腹地的新加坡之所以取得非凡成就，完全是因為制度異常優秀。他說，在挑戰和充滿機遇的未來，新加坡已為子孫後代打下堅實的基礎，惟不能被以往的成功和國際聲望衝昏頭腦，需要更積極地維護自身聲譽，亦強調要保持政治穩定，表明對新領導團隊非常信心，促民眾團結一致。

星變平庸會有大麻煩 提防民粹 李顯龍將於5月15日卸任總理，留在內閣擔任國務資政，由副總理兼財長黃循財接棒。李顯龍指出新加坡的國際聲望建立在政府過去處理好國內事務的基礎上，無論他出訪哪個國家，當地人都對新加坡高度評價。他提醒民眾，新加坡缺乏天然資源，在經濟和社會進步方面所取得的非凡成就，全因為當地異常優秀的制度，「我們的政治體系未必要徹底失靈，新加坡就會陷入困境。即使我們只是變得普通、平庸，就已經會有大麻煩。」若新加坡一旦陷入民粹主義、部落主義或本土主義困境，或像其他國家般只關注短期利益，新加坡必然沉淪。他強調「如果國家走錯了路、出了問題，錢也救不了你。因此，新加坡有必要守護追求卓越的精神，以及保持政治穩定。制度會隨時間而演變，但這些演變必須為新加坡的利益服務、為人民的利益服務。」