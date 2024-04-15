李顯龍交棒｜「李家天下」暫畫休止符 黃循財5.15接任新加坡總理

72歲的新加坡總理李顯龍今日(4月15日)公布，正式將肩負近20年的領導棒子，於下月15日交予接班人、副總理兼財長黃循財，稍後將向總統尚達曼請辭，並提議委任黃循財為新任總理；隨著李顯龍卸任，也意味新加坡自獨立建國後、李家執政將暫時畫上休止符。

51歲的黃循財將在當晚8時在總統府宣誓就職新加坡第四任總理，他於2022年4月獲得內閣成員支持推舉為第4代團隊領導人。總理公署文告又說，人民行動黨議員一致支持由黃循財接棒領導國家。黃循財表示很榮幸獲邀擔任總理，懷著謙卑的心和強烈的責任感接受任務，保證會全力以赴。黃又說民眾期望將成為行動的動力，國民關注的議題將會指引他的決策，邀請所有國民與他同行，建立一個公正平等的民主社會，共同譜寫新加坡新篇章。