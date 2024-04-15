李顯龍交棒｜「李家天下」暫畫休止符 黃循財5.15接任新加坡總理

72歲的新加坡總理李顯龍今日(4月15日)公布，正式將肩負近20年的領導棒子，於下月15日交予接班人、副總理兼財長黃循財，稍後將向總統尚達曼請辭，並提議委任黃循財為新任總理；隨著李顯龍卸任，也意味新加坡自獨立建國後、李家執政將暫時畫上休止符。
51歲的黃循財將在當晚8時在總統府宣誓就職新加坡第四任總理，他於2022年4月獲得內閣成員支持推舉為第4代團隊領導人。總理公署文告又說，人民行動黨議員一致支持由黃循財接棒領導國家。黃循財表示很榮幸獲邀擔任總理，懷著謙卑的心和強烈的責任感接受任務，保證會全力以赴。黃又說民眾期望將成為行動的動力，國民關注的議題將會指引他的決策，邀請所有國民與他同行，建立一個公正平等的民主社會，共同譜寫新加坡新篇章。
李顯龍在社交平台表示，去年11月宣布打算今年辭去總理一職，對於任何國家來說領導層換屆都是重要時刻，讚揚黃循財和第4代團隊努力贏取人民信任，特別是在疫情期間。李顯龍又說第4代團隊致力讓國家保持良好運作並繼續向前，這些永遠都是政府的首要任務，呼籲全體國民全力支持黃循財和他的團隊，與他們一同創造新加坡更美好的未來。
李顯龍出任總理近20年，他前年已欽點黃循財為接班人，原定在70歲生日前交棒，但因新冠疫情而推遲，最終決定在執政人民行動黨今年11月的70周年黨慶前，交棒給由黃循財領軍的第4代領導團隊。
出生平民家庭 2022年獲欽定接班
黃循財出生平民家庭，擁有哈佛大學與密西根大學雙碩士學位，畢業回國後進入政府服務，長年擔任財經系統幕僚官員，從2011年起當選國會議員，曾出任國家發展部長、教育部長等職位。在疫情期間，也擔任防疫工作小組聯合領導人之一，他於2022年6月獲李顯龍擢升出任副總理，為執政接棒鋪路。