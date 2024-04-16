李顯龍交棒 黃循財下月中接任星總理

72歲新加坡總理李顯龍昨公布，下月15日將正式把肩負近20年的領導重任，交棒予接班人、副總理兼財長黃循財，稍後將向總統尚達曼請辭，並提議委任黃循財為新任總理。隨著李顯龍卸任，意味新加坡自獨立建國後「李家王朝」將暫告一段落。
總理公署文告表示，51歲的黃循財將在當晚8時在總統府宣誓就職第四任總理。黃循財在社交網站發文，表示很榮幸獲邀擔任總理，懷著謙卑的心和強烈責任感接受任務，保證全力以赴。他又說民眾的期望將成為他的動力，國民關注的議題將指引他的決策，邀請所有國民同行，建立公正平等的民主社會，共同譜寫新加坡新篇章。執政人民行動黨議員一致支持由黃循財接棒領導國家。
黃循財作風親民 曾為抗疫人員落淚
現年51歲的黃循財出生於平民家庭，有「草根精英」之稱，他曾在美國留學，曾任新加坡國家發展部長及教育部長等要職，以及李顯龍的首席私人秘書。新冠疫情爆發後，政府成立跨部門抗疫小組，黃循財是領導人之一，將抗疫方向逐步轉向與病毒共存；黃循財曾在國會發言感謝抗疫前線人員時，忍不住落淚，令許多人印象深刻。李顯龍在社交網站發文讚揚黃循財和第四代團隊特別在疫情期間，贏得人民信任。此外，黃循財以熱愛彈結他聞名，常在社交平台分享生活點滴，作風親民。
新加坡於1965年從馬來西亞聯邦獨立，建國總理李光耀帶領國家發展經濟，1990年卸任，轉任國務資政，交棒予吳作棟。當時38歲的李光耀長子李顯龍為副總理兼貿易與工業部長，被指從此展開隔代「儲君」政治生涯，至92因年患淋巴癌辭職，而李光耀的政治影響力被指一直維持；04年，李顯龍從吳作棟手中接棒。李顯龍曾說，領導權不是自然繼承，而是由每一代領導人爭取得來，他前年欽點黃循財為接班人，原定在自己70歲生日前交棒，因疫情推遲至人民行動黨今年11月70周年黨慶前。李顯龍在兩段婚姻中育有4名子女，他幾年前曾稱子女對政治不感興趣，冀他們找到自己的路。2017年李顯龍三兄妹因父親故居而起的內訌曾惹關注，《紐約時報》甚至形容為「國家危機」。