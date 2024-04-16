李顯龍交棒 黃循財下月中接任星總理

72歲新加坡總理李顯龍昨公布，下月15日將正式把肩負近20年的領導重任，交棒予接班人、副總理兼財長黃循財，稍後將向總統尚達曼請辭，並提議委任黃循財為新任總理。隨著李顯龍卸任，意味新加坡自獨立建國後「李家王朝」將暫告一段落。 總理公署文告表示，51歲的黃循財將在當晚8時在總統府宣誓就職第四任總理。黃循財在社交網站發文，表示很榮幸獲邀擔任總理，懷著謙卑的心和強烈責任感接受任務，保證全力以赴。他又說民眾的期望將成為他的動力，國民關注的議題將指引他的決策，邀請所有國民同行，建立公正平等的民主社會，共同譜寫新加坡新篇章。執政人民行動黨議員一致支持由黃循財接棒領導國家。

黃循財作風親民 曾為抗疫人員落淚 現年51歲的黃循財出生於平民家庭，有「草根精英」之稱，他曾在美國留學，曾任新加坡國家發展部長及教育部長等要職，以及李顯龍的首席私人秘書。新冠疫情爆發後，政府成立跨部門抗疫小組，黃循財是領導人之一，將抗疫方向逐步轉向與病毒共存；黃循財曾在國會發言感謝抗疫前線人員時，忍不住落淚，令許多人印象深刻。李顯龍在社交網站發文讚揚黃循財和第四代團隊特別在疫情期間，贏得人民信任。此外，黃循財以熱愛彈結他聞名，常在社交平台分享生活點滴，作風親民。