李顯龍被「假冒身份」成詐騙工具　AI仿聲引誘受害人匯款過數

記者陳怡伶／綜合報道

詐騙手法日新月異，如果在網上看到新加坡總理李顯龍「代言」某項投資計劃，推銷產品，甚至要你匯款到指定帳戶，可別輕易上當。真正的李顯龍在官方Facebook澄清那是最新的詐騙花招，詐騙集團甚至透過AI仿冒出他的聲音，他呼籲民眾千萬別落入陷阱。

「這些全都不是我」

《聯合早報》報道，李顯龍22日在粉專發文表示，每當他發表重要演講或作重大宣布後，詐騙集團就會乘勝追擊，利用他的照片進行加密貨幣詐騙和作虛假廣告。

李顯龍說，自己都在網上看到不少他的廣告，向民眾推銷產品、販售金融投資計劃，如果民眾看到他「代言」某項投資計劃、推銷產品，甚至利用AI仿冒他的聲音要求匯款到指定帳戶，「這些全都不是我」。