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國際
2023-07-27 12:30:17

李顯龍被「假冒身份」成詐騙工具　AI仿聲引誘受害人匯款過數

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新加坡總理李顯龍。（圖／翻攝李顯龍Facebook）

記者陳怡伶／綜合報道

詐騙手法日新月異，如果在網上看到新加坡總理李顯龍「代言」某項投資計劃，推銷產品，甚至要你匯款到指定帳戶，可別輕易上當。真正的李顯龍在官方Facebook澄清那是最新的詐騙花招，詐騙集團甚至透過AI仿冒出他的聲音，他呼籲民眾千萬別落入陷阱。

「這些全都不是我」

《聯合早報》報道，李顯龍22日在粉專發文表示，每當他發表重要演講或作重大宣布後，詐騙集團就會乘勝追擊，利用他的照片進行加密貨幣詐騙和作虛假廣告。

李顯龍說，自己都在網上看到不少他的廣告，向民眾推銷產品、販售金融投資計劃，如果民眾看到他「代言」某項投資計劃、推銷產品，甚至利用AI仿冒他的聲音要求匯款到指定帳戶，「這些全都不是我」。

詐騙集團用李顯龍的照片進行加密貨幣詐騙和作虛假廣告。（圖／翻攝李顯龍Facebook）

呼籲受害者儘快報警

他感謝熱心民眾反映上述詐騙資訊，並已向主管部門舉報詐騙廣告，希望民眾不要上當。他也呼籲網絡詐騙的受害者儘快報警：「讓我們盡自己的一份力量，對詐騙保持警惕。」

事實上，這已經不是第一次有名人被詐騙集團冒用身份，《法新社》6月一則報道指出，亞馬遜（Amazon）創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）、特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk）等名人的照片，最常被用於廣告詐騙案。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

▼熱衰竭可致中暑▼

夏天注意，熱衰竭可致中暑。（AM730製圖） 夏天注意，熱衰竭可致中暑。（AM730製圖） 夏天注意，熱衰竭可致中暑。（AM730製圖） 夏天注意，熱衰竭可致中暑。（AM730製圖）
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