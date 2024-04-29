杜拜斥350億美元　建世界最大機場客運大樓

阿聯酋的副總統，杜拜的首相穆罕默德親王（Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum）在周日（28日）表示，該酋長國將會斥350億美元去建造新的艾馬克圖姆機場以取代現時的杜拜國際機場。穆罕默德在社交媒體表示：「當我們在杜拜南部建成包圍機場的城市，將會帶來數以百萬的住屋需求，而這將會令世界領先的物流企業及航運中心會搬到這裡。」

阿聯酋的杜拜宣布，將會在杜拜建造世界最大的機場客運大樓，當局預計斥資350億美元（約2,739億港元），並可以每年容納2.6億旅客，會是目前杜拜國際機場的5倍。

連續十年成為最繁忙機場

他又指:「我們是為下一代建造新的計劃，以確保下一代的可持續及穩定發展。杜拜將會成為世界的機場、港口、以至都市的樞紐，並成為世界的中心。」穆罕默德指，在機場將會建成為擁有400個登機閘口及5條平衡跑道，成為阿聯酋航空的新根據地。

杜拜國際機場已經是連續10年成為世界最繁忙的國際機場，去年有8,700萬人次的旅客通過這個機場轉機，超越疫情前的水平。而杜拜去年亦有1,715萬人次的過夜旅客，比之前一年上升近20%。