杜拜暴雨｜降「末日暴雨」是自招？疑阿聯酋人工降雨「播雲」惹禍(多圖有片)

中東國家阿聯酋周二罕有暴雨成災釀成最少一人死亡。航空樞紐杜拜市面變成澤國，不少汽車在洪水中拋錨，杜拜國際機場跑道也變成河流，客機滑水而行濺起頗高的水花，航班升降須取消。有報道指，長年乾旱的杜拜出現「異象」或是自招，懷疑是阿聯酋派飛機進行「播雲」(cloud-seeding)，即人工降雨造成。
播雲技術是派飛機進入雲團中散播鹽粉(氯化鈉、氯化鎂和氯化鉀)，在吸收水蒸汽後，鹽粉體積變大，然後降落地面成為雨水。美聯社分析飛行追蹤數據後指，一架與阿聯酋播雲有關的飛機周日在該國周邊飛行。阿聯酋國家氣象中心(NCM)的氣象專家Ahmed Habib也向彭博社表示，降下史無前例暴雨前數天，曾數度出動飛機播雲。NCM向其他傳媒否認於暴雨前數小時曾有播雲行動，不過承認周日和周一曾進行。也有人質疑播雲不可能引致今次水災，專家估計有關技術，只能增加降雨10至30%，認為異常的天氣系統早已籠罩區內。氣候科學家則認為，全球氣溫上升導致更多極端天氣現象，包括像阿聯酋的暴雨。
杜拜暴雨｜不足24小時內降破紀錄254毫米雨量
水災在阿聯酋釀成最少一死，鄰國阿曼也連降3天大雨，導致最少19人喪生，包括學童。國家氣象中心指，阿聯酋城市艾因周二於不足24小時內錄得254毫米雨量，這是自1949年有紀錄以來的最高紀錄。杜拜全日降雨量逾142毫米，也超過全年降雨量。雖然降雨量在周二深夜已減少，但阿聯酋航空周三仍暫停搭客從杜拜國際機場登機出發，直至午夜。在暴雨下，該機場周二下午一度暫停運作25分鐘，並取消了45班航機。
從網上片段可見，杜拜等城市水淹情況嚴重，車路積水幾乎浸沒車輛，有受困司機和乘客站在車頂或較高的路壆上待救。水位退卻後，主要幹道堆滿車輛不見盡頭。部分地區水位及胸口，有房屋更幾乎淹沒，有民眾以橡皮艇代步，甚至有人在如汪洋的街上駕駛水上電單車。另有片段顯示汽車在街上漂流，有駕車人士則冒險穿過水淹街道，如在海中駕駛。有商場也變成「水舞間」，天花板穿塌雨水灑下。水浸嚴重除了降雨量超出正常，也因阿聯酋降雨並不常見，許多地區和道路都缺乏排水系統。