杜拜暴雨｜降「末日暴雨」是自招？疑阿聯酋人工降雨「播雲」惹禍(多圖有片)

中東國家阿聯酋周二罕有暴雨成災釀成最少一人死亡。航空樞紐杜拜市面變成澤國，不少汽車在洪水中拋錨，杜拜國際機場跑道也變成河流，客機滑水而行濺起頗高的水花，航班升降須取消。有報道指，長年乾旱的杜拜出現「異象」或是自招，懷疑是阿聯酋派飛機進行「播雲」(cloud-seeding)，即人工降雨造成。

播雲技術是派飛機進入雲團中散播鹽粉(氯化鈉、氯化鎂和氯化鉀)，在吸收水蒸汽後，鹽粉體積變大，然後降落地面成為雨水。美聯社分析飛行追蹤數據後指，一架與阿聯酋播雲有關的飛機周日在該國周邊飛行。阿聯酋國家氣象中心(NCM)的氣象專家Ahmed Habib也向彭博社表示，降下史無前例暴雨前數天，曾數度出動飛機播雲。NCM向其他傳媒否認於暴雨前數小時曾有播雲行動，不過承認周日和周一曾進行。也有人質疑播雲不可能引致今次水災，專家估計有關技術，只能增加降雨10至30%，認為異常的天氣系統早已籠罩區內。氣候科學家則認為，全球氣溫上升導致更多極端天氣現象，包括像阿聯酋的暴雨。