杜拜機場被半裸搜身　女大學生一個舉動被禁出境恐坐監

美國21歲女大生Elizabeth Polanco De Los Santos今年7月與朋友在阿聯酋轉機時，遭杜拜機場海關人員帶到房間，並被強迫脫掉上衣檢查，她在過程中「輕觸」女海關手臂行為，導致她被當局限制出境至今，並面臨巨額罰款和數年刑期官司。

綜合報道，Elizabeth因穿戴腹部手術後用的醫療壓力腰封，7月14日於杜拜機場轉機時遭2名女海關帶到一間房，據指Elizabeth被人員以非常粗暴、有辱人格方式脫下束腰，並以半裸姿態示人，海關檢查完成後亦拒絕幫她穿上「無法一人穿脫」的腰封。Elizabeth在求救信中指，形容過程讓她非常不舒服和害怕，覺得自己被侵犯，因此希望請簾幕外的同行友人幫忙。當她想探頭看簾幕外，而輕碰阻擋她視線的海關手臂以示意移開的舉動，讓她繼續被拘留在小房間數小時，壓力下令Elizabeth崩潰不斷道歉，並強調沒有意圖傷害任何人，她之後雖獲准離開機場，但幾小時後返回準備搭機回美國時，卻被告知被禁止離開杜拜。