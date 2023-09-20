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國際
2023-09-20 15:38:00

杜拜機場被半裸搜身　女大學生一個舉動被禁出境恐坐監

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杜拜機場被半裸搜身，女大學生一個舉動被禁出境恐坐監。(網上圖片)

杜拜機場被半裸搜身，女大學生一個舉動被禁出境恐坐監。(網上圖片)

美國21歲女大生Elizabeth Polanco De Los Santos今年7月與朋友在阿聯酋轉機時，遭杜拜機場海關人員帶到房間，並被強迫脫掉上衣檢查，她在過程中「輕觸」女海關手臂行為，導致她被當局限制出境至今，並面臨巨額罰款和數年刑期官司。

綜合報道，Elizabeth因穿戴腹部手術後用的醫療壓力腰封，714日於杜拜機場轉機時遭2名女海關帶到一間房，據指Elizabeth被人員以非常粗暴、有辱人格方式脫下束腰，並以半裸姿態示人，海關檢查完成後亦拒絕幫她穿上「無法一人穿脫」的腰封。Elizabeth在求救信中指，形容過程讓她非常不舒服和害怕，覺得自己被侵犯，因此希望請簾幕外的同行友人幫忙。當她想探頭看簾幕外，而輕碰阻擋她視線的海關手臂以示意移開的舉動，讓她繼續被拘留在小房間數小時，壓力下令Elizabeth崩潰不斷道歉，並強調沒有意圖傷害任何人，她之後雖獲准離開機場，但幾小時後返回準備搭機回美國時，卻被告知被禁止離開杜拜。

女子遭杜拜機場海關人員帶到房間，並被強迫脫掉上衣檢查。(網上圖片)

女子遭杜拜機場海關人員帶到房間，並被強迫脫掉上衣檢查。(網上圖片)

人權組織：倘無外交干預料面臨巨額罰款及數年監禁

正在協助Elizabeth的人權組織「Detained in Dubai and Due Process International」發言人Radha Stirling表示，這是阿聯酋剝削遊客以增收入的手段，Elizabeth在被迫簽署阿拉伯文的文件後雖獲准離開，但之後仍遭拘留，即使按法院命令支付1萬阿聯酋貨幣(折合約21,300港元)，仍被提起上訴而遭拘留至今，令Elizabeth承受令人難以置信的壓力，令她的生活被擾亂身心健康受影響，並長遠帶給她創傷，並指若沒有外交干預，Elizabeth將面臨巨額罰款及數年有期徒刑。

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