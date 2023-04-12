杜拜賣出全球最貴車牌　1.17億元成交得2個字

本港運輸署早前以2,550萬元賣出自訂車牌「R」，僅次成交價為2600萬元車牌「W」，成為香港歷來第二貴的車牌而變城中熱話。在號稱車牌比車貴的杜拜日前則拍賣出全球最貴車牌，競投者以高達阿聯酋貨幣5,500萬迪拉姆(折合約1.17億港元)投下「P7」車牌，一舉打破當地億萬富豪Saeed Abdul Ghaffar Khouri在2008年以5,220萬迪拉姆(折合約1.11億港元)投得「F1」車牌的紀錄。

綜合報道，這場由阿聯酋拍賣、杜拜道路及交通管理局、阿聯酋電信、電信公司Du聯合舉辦的慈善拍賣會，起標價1500萬迪拉姆(折合約3,205萬港元)的「P7」車牌競投氣氣十分熾熱。就連Telegram創辦人杜羅夫(Pavel Durov)亦一度加入競投叫價3,500萬迪拉姆，惟未能投得。經過多輪競價後，最終以5500萬迪拉姆的天價成交。