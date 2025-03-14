杜特爾特於ICC出庭受審　單人拘留室設施一應俱全

菲律賓前總統杜特爾特日前被國際刑事法院發出逮捕令，並押往荷蘭海牙受審，他將於14日首度出庭，而關押他的拘留所近日也曝光，內部包括一張單人床、書桌以及獨立廁所，簡單但一應俱全。

14日下午2時首度出庭

根據國際刑事法院網站發布的消息，杜特爾特（Rodrigo Duterte）將於當地時間14日下午2時首度出庭受審，在出庭期間，法官將確認其身份，以及他能夠使用的語言，並被告知對其的指控，以及根據國際刑事法院《羅馬規約》所享有的權利。

至於審理法官包括羅馬尼亞籍的摩托克（Iulia Motoc）、科特迪瓦籍的岡蘇（Reine Alapini-Gansou）以及墨西哥籍莉拉（María Liera），三人皆為女性。