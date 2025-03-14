杜特爾特於ICC出庭受審　單人拘留室設施一應俱全

菲律賓前總統杜特爾特日前被國際刑事法院發出逮捕令，並押往荷蘭海牙受審，他將於14日首度出庭，而關押他的拘留所近日也曝光，內部包括一張單人床、書桌以及獨立廁所，簡單但一應俱全。
14日下午2時首度出庭
根據國際刑事法院網站發布的消息，杜特爾特（Rodrigo Duterte）將於當地時間14日下午2時首度出庭受審，在出庭期間，法官將確認其身份，以及他能夠使用的語言，並被告知對其的指控，以及根據國際刑事法院《羅馬規約》所享有的權利。
至於審理法官包括羅馬尼亞籍的摩托克（Iulia Motoc）、科特迪瓦籍的岡蘇（Reine Alapini-Gansou）以及墨西哥籍莉拉（María Liera），三人皆為女性。
還有運動設施和廚房
在受審期間，杜特蒂的拘留所也曝光，他居住的是單人房，除有一張單人床，還有書桌、椅子，以及獨立廁所等，房外還有運動設施和廚房，設備雖簡單但整潔且一應俱全。
現年79歲的杜特爾特於2016年至2022年擔任菲律賓總統期間，發起掃毒行動，但造成數以千計可疑吸毒者或毒販，橫死街頭，人權人士及死者家屬於2018年向國際刑事法院控告杜特爾特，指他放任警察進行「法外處決」。
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