杜魯多即將召開記者會 料宣布辭任黨魁留任加拿大總理至選出新領導人

加拿大總理杜魯多盛傳日內職辭，結束其長達9年執政。國營加拿大廣播公司(CBC)稱，他在當地周一早上10時45分(香港時間周一深夜11時45分)召開記者會，預料他將宣布辭任執政自由黨黨魁，這意味他將落台。據悉，他將留任至自由黨選出新領導人，數月後才正式卸任總理。傳媒稍早報道，杜魯多將在周三執政自由黨全國黨團會議舉行前宣布退位，最快在周一，以免外界認為他遭黨員逼宮。

報道指，杜魯多會辭任自由黨黨魁並同時落台。他的執政地位上月因副總理兼財長方慧蘭辭職而危危乎，兩人在應對候任美國總統特朗普關稅威脅上存分歧。選民對杜魯多的支持也下挫，民調顯示自由黨在今年大選中將落敗。為了扭轉劣勢，黨內要求杜魯多下台的聲音漸增。加拿大大選須在今年10月前舉行，自由黨黨魁換人，或引發外界要求提早大選。