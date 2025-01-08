杜魯多紅著眼眶辭職 提早大選執政黨料大敗

面對逼宮壓力的加拿大總理杜魯多，於當地時間周一在官邸外宣布辭任執政自由黨黨魁及總理，但會留任至自由黨選出新領導人。杜魯多宣布國會休會至3月24日，令在野黨無法在這段時間推翻他的少數派政府，並讓自由黨推選新黨魁。杜魯多紅著眼眶發表講話，形容自己是戰士，「面對戰鬥我不輕言退縮，尤其是在對黨及國家非常重要的戰鬥面前」。但他說自己為國民及民主出任總理，認為國家是時候重啟，他深感「國民在下次選舉應當擁有真正的選擇，而內部鬥爭使我明白，我再不能成為下次選舉的自由黨代表」，因此決定辭職。

加拿大下一次大選須於10月20日前舉行，在野黨在國會復會時將發動對政府的不信任投票，觸發提前大選，有分析料於5月舉行。近期民調顯示，自由黨支持度僅得約20%，較在野保守黨低25個百分點，來屆大選相信輸硬。 前央行行長或接棒黨魁 杜魯多民望隨當地治安轉差、應對新冠疫情不力，以及生活成本急升等不斷受挫，他任內推動的移民政策亦被指太寬鬆。副總理兼財長方慧蘭較早前辭職，是令他落台的導火線。杜魯多被問及辭職是否與方慧蘭有關時不置可否，稱希望能與她繼續共事，應對國家重要問題，但她選擇了另一方向，他尊重其決定。美聯社指，方慧蘭有可能成為新任自由黨黨魁，但加拿大央行前行長卡尼(Mark Carney)呼聲更高，他因協助加拿大度過08年全球金融危機及協助英國脫歐而受讚譽。

特朗普

特朗普嘲杜魯多因「美國不再補貼」辭職 預告會對加拿大加徵25%關稅的美國候任總統特朗普(圓圖)趁杜魯多落台「抽水」，聲稱因為杜魯多明白美國不能再承受對加拿大的巨額貿易赤字和補貼，因此決定辭職。特朗普又趁機重提要加拿大成為美國第51個州，他在社交平台發文指如果加拿大與美國合併，加拿大就不會再有關稅，亦可免受中國和俄羅斯軍艦威脅。他又聲稱很多加人也想國家成為美國第51州，「(兩國)聯合起來，將是一個多麼強大的國家啊！」