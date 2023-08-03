杜魯多結束18年婚姻　分析：破釜沉舟 擱下私人感情 表明帶領自由黨贏大選決心

加拿大總理杜魯多與妻子索菲(Sophie Gregoire)在外界眼中是恩愛夫妻，但杜魯多周三卻擲下震撼彈，突然宣布與結婚18年的索菲分居，令外界譁然。執政自由黨近年因通脹等問題民望持續下滑，杜魯多剛於一周前才大幅改組內閣，現在又宣布分居，民調專家與知情人士分析指，杜魯多欲破釜沉舟，先放下私人感情而專注政務，決心帶領自由黨再贏得下屆大選。

將一起撫育子女

杜魯多與索菲分別在社交網發聲明指，雙方經過多次有意義和艱難的對話後決定分開，強調仍是親密家庭，深愛和尊重彼此。總理辦公室稱兩人已簽署分居協議，將專注撫養子女，一家人下周會一起度假。51歲的杜魯多與48歲的索菲於2005年結婚，育有3名子女，分別15、14和9歲。

杜魯多是歷來第二位在任期間分居的加拿大總理，第一位是他的父親老杜魯多(Pierre Trudeau)，他與妻子於1977年分居，1984年在任最後一年離婚。