杜魯多結束18年婚姻　分析：破釜沉舟 擱下私人感情 表明帶領自由黨贏大選決心

加拿大總理杜魯多與妻子索菲(Sophie Gregoire)在外界眼中是恩愛夫妻，但杜魯多周三卻擲下震撼彈，突然宣布與結婚18年的索菲分居，令外界譁然。執政自由黨近年因通脹等問題民望持續下滑，杜魯多剛於一周前才大幅改組內閣，現在又宣布分居，民調專家與知情人士分析指，杜魯多欲破釜沉舟，先放下私人感情而專注政務，決心帶領自由黨再贏得下屆大選。
將一起撫育子女
杜魯多與索菲分別在社交網發聲明指，雙方經過多次有意義和艱難的對話後決定分開，強調仍是親密家庭，深愛和尊重彼此。總理辦公室稱兩人已簽署分居協議，將專注撫養子女，一家人下周會一起度假。51歲的杜魯多與48歲的索菲於2005年結婚，育有3名子女，分別15、14和9歲。
杜魯多是歷來第二位在任期間分居的加拿大總理，第一位是他的父親老杜魯多(Pierre Trudeau)，他與妻子於1977年分居，1984年在任最後一年離婚。
承認婚姻有起有落
杜魯多與索菲是政壇出名的模範夫妻，在杜魯多上台初期，兩人常在公眾場合及社交網晒恩愛，但近年同場露面次數卻大減，今年5月初一起出席英王查理斯三世加冕禮，早前一同接待到訪的美國總統拜登。杜魯多在自傳中坦言，其婚姻並非如外界想像般完美，「我們經歷過艱難的起起落落」。索菲曾受訪稱，「沒有一段婚姻是容易的」，去年結婚周年紀念，她在社交網發文指兩人相處有晴天亦有風暴，維持長遠關係要面臨很多挑戰。
面臨個人重大危機
杜魯多2015年就任總理，其後兩度帶領自由黨贏得大選，分析指，婚姻破裂對一向強調家庭重要性的杜魯多構成嚴重的個人危機。杜魯多近年民調支持度持續下滑，下屆大選將於2025年10月前舉行，有猜測指經歷離異可能令他心灰意冷而退下火線。
然而，接近杜魯多的消息人士指，「他會競選連任」，剛於一周前他才大幅改組內閣，建立核心經濟團隊處理通脹等難題。卡爾頓大學歷史學家Roderick Phillips指出，改組內閣就像在政治上重新出發，而分居就是在個人上重新出發，表明他帶領自由黨勝選的決心。也有分析指，他婚姻觸礁，或會博得部分選民同情，認為他也經歷人生低谷，會理解民眾面臨的生活困難。