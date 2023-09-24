杭州亞運｜藏南地區選手因「簽證問題」恐無緣出賽　印度體育部長取消訪華

中國與印度在「藏南地區」（印稱阿魯納恰爾邦）的主權爭議從世大運一路燒到杭州亞運，3位來自爭議地區的武術運動員因未能取得入境中國的許可文件，無法到杭州參加亞運，印度體育部長也取消原定訪華行程表達抗議。

無法下載入境中國內地文件

3名來自藏南地區（印稱阿魯納恰爾邦，Arunachal Pradesh）的武術運動員旺格蘇（Nyeman Wangsu）、泰格（Onilu Tega）和拉姆古（Mepung Lamgu）原定於20日與其他隊員飛往香港轉機，儘管她們已獲得亞運會批准擁有參賽資格，卻因無法下載入境中國內地的許可文件，導致未能隨隊一同出發，而其他隊員並未遇上同樣問題。

《印度時報》報道，印度外交部發言人巴格奇（Arindam Bagchi）表示，在向北京當局表達抗議後，體育部長塔庫爾（Anurag Thakur）將取消原定參與亞運的訪華行程。指出印方堅決反對基於居住地或種族而對印度公民實行差別待遇，強調阿魯納恰爾邦過去、現在、將來都將永遠是印度不可分割的一部分，並指北京的行為違反了亞運精神和規則。