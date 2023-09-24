杭州亞運｜藏南地區選手因「簽證問題」恐無緣出賽　印度體育部長取消訪華

中國與印度在「藏南地區」（印稱阿魯納恰爾邦）的主權爭議從世大運一路燒到杭州亞運，3位來自爭議地區的武術運動員因未能取得入境中國的許可文件，無法到杭州參加亞運，印度體育部長也取消原定訪華行程表達抗議。
無法下載入境中國內地文件
3名來自藏南地區（印稱阿魯納恰爾邦，Arunachal Pradesh）的武術運動員旺格蘇（Nyeman Wangsu）、泰格（Onilu Tega）和拉姆古（Mepung Lamgu）原定於20日與其他隊員飛往香港轉機，儘管她們已獲得亞運會批准擁有參賽資格，卻因無法下載入境中國內地的許可文件，導致未能隨隊一同出發，而其他隊員並未遇上同樣問題。
《印度時報》報道，印度外交部發言人巴格奇（Arindam Bagchi）表示，在向北京當局表達抗議後，體育部長塔庫爾（Anurag Thakur）將取消原定參與亞運的訪華行程。指出印方堅決反對基於居住地或種族而對印度公民實行差別待遇，強調阿魯納恰爾邦過去、現在、將來都將永遠是印度不可分割的一部分，並指北京的行為違反了亞運精神和規則。
印方拒絕接受「另紙簽證」
中國亞奧理事會終身名譽副主席魏繼忠16日在記者會上表示，北京沒有拒絕任何簽證。 他指出：「據北京的規定，我們有權給他們不同種類的簽證。有落地簽證、紙質簽證……這些都是政府規定。」魏繼忠稱，北京給予該3位運動員簽證，可以進入中國內地，但這些運動員不接受「另紙簽證」。目前亞奧理事會正在與中、印兩國政府進行協商。
所謂的「另紙簽證」是指中方不在印度居民護照上加蓋簽證，而是發放單獨貼在護照上的旅行文件。印方認為此做法是不承認其對阿魯納恰爾邦的主權，因此拒絕接受「另紙簽證」。
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