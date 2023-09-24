熱門搜尋:
過渡性房屋 杭州亞運 張家朗 何詩蓓 iPhone 15 JPEX 林作 中秋節2023 莊鍶敏 香港夜繽紛 大閘蟹2023 綠色債券 天氣 網上熱話 福島核污水 好去處 逆按揭 MIRROR C觀點 免費機票 限時優惠 港元定存 日本旅遊 Ray Online 二手樓 ESG系列 國際專題 食譜 減肥 日圓匯率 月餅 BLACKPINK
Ad Block Ad Block
返回
國際
2023-09-24 11:15:26

杭州亞運｜藏南地區選手因「簽證問題」恐無緣出賽　印度體育部長取消訪華

分享：

中國與印度之間存有領土主權爭議。（資料圖片）

中國與印度在「藏南地區」（印稱阿魯納恰爾邦）的主權爭議從世大運一路燒到杭州亞運，3位來自爭議地區的武術運動員因未能取得入境中國的許可文件，無法到杭州參加亞運，印度體育部長也取消原定訪華行程表達抗議。

無法下載入境中國內地文件

3名來自藏南地區（印稱阿魯納恰爾邦，Arunachal Pradesh）的武術運動員旺格蘇（Nyeman Wangsu）、泰格（Onilu Tega）和拉姆古（Mepung Lamgu）原定於20日與其他隊員飛往香港轉機，儘管她們已獲得亞運會批准擁有參賽資格，卻因無法下載入境中國內地的許可文件，導致未能隨隊一同出發，而其他隊員並未遇上同樣問題。

《印度時報》報道，印度外交部發言人巴格奇（Arindam Bagchi）表示，在向北京當局表達抗議後，體育部長塔庫爾（Anurag Thakur）將取消原定參與亞運的訪華行程。指出印方堅決反對基於居住地或種族而對印度公民實行差別待遇，強調阿魯納恰爾邦過去、現在、將來都將永遠是印度不可分割的一部分，並指北京的行為違反了亞運精神和規則。

印方拒絕接受「另紙簽證」

中國亞奧理事會終身名譽副主席魏繼忠16日在記者會上表示，北京沒有拒絕任何簽證。 他指出：「據北京的規定，我們有權給他們不同種類的簽證。有落地簽證、紙質簽證……這些都是政府規定。」魏繼忠稱，北京給予該3位運動員簽證，可以進入中國內地，但這些運動員不接受「另紙簽證」。目前亞奧理事會正在與中、印兩國政府進行協商。

所謂的「另紙簽證」是指中方不在印度居民護照上加蓋簽證，而是發放單獨貼在護照上的旅行文件。印方認為此做法是不承認其對阿魯納恰爾邦的主權，因此拒絕接受「另紙簽證」。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

杭州亞運｜香港隊焦點賽程（am730製圖）

杭州亞運｜香港隊焦點賽程，持續更新（am730製圖） 杭州亞運｜香港隊焦點賽程，持續更新（am730製圖） 杭州亞運｜香港隊焦點賽程，持續更新（am730製圖） 杭州亞運｜香港隊焦點賽程，持續更新（am730製圖） 杭州亞運｜香港隊焦點賽程，持續更新（am730製圖） 杭州亞運｜香港隊焦點賽程，持續更新（am730製圖）
Ad Block
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受