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國際
2023-09-28 12:35:17

杭州亞運｜60歲科威特老將滿靶平世界紀錄完美摘金　Al-Rashidi透露良好視力2大秘訣

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8月剛滿60歲的拉西迪，生涯奪牌無數，本屆亞運前已拿下3面亞運金牌、3面世錦賽金牌，也是2016年里約奧運、2020年東京奧運的銅牌得主。

杭州亞運27日進行的男子個人定向飛靶決賽，中華台北好手李孟遠以第5名作收，而科威特60歲老將Abdullah Al-Rashidi締造60分滿靶平世界紀錄奪冠軍，奪得個人生涯第4面亞運金牌。

Abdullah Al-Rashidi在決賽展現不可思議的神射本領，打出60發全中的滿靶美技。（圖／新華社） 杭州亞運男子個人定向飛靶決賽，科威特60歲老將Abdullah Al-Rashidi締造60分滿靶平世界紀錄奪得個人生涯第4面亞運金牌。（網上截圖） 杭州亞運男子個人定向飛靶決賽，科威特60歲老將Abdullah Al-Rashidi締造60分滿靶平世界紀錄奪得個人生涯第4面亞運金牌。（新華社） 科威特社交網站慶祝Abdullah Al-Rashidi再奪亞運金牌。（X） 杭州亞運男子個人定向飛靶決賽，科威特60歲老將Abdullah Al-Rashidi締造60分滿靶平世界紀錄奪得個人生涯第4面亞運金牌。（網上截圖） 杭州亞運男子個人定向飛靶決賽，科威特60歲老將Abdullah Al-Rashidi締造60分滿靶平世界紀錄奪得個人生涯第4面亞運金牌。（X）

決賽60發全中滿靶完美演出

8月剛滿60歲的Abdullah Al-Rashidi，生涯奪牌無數，本屆亞運前已拿下3面亞運金牌、3面世錦賽金牌，也是2016年里約奧運、2020年東京奧運的銅牌得主。

以花甲之齡參與杭州亞運，Abdullah Al-Rashidi寶刀未老，展現不可思議的神射本領，在定向飛靶項目一路過關斬將晉身決賽，並在決賽打出60發全中的滿靶完美表現，一舉打破亞運紀錄，同時追平世界紀錄收下金牌，這也是科威特在本屆亞運的首面金牌。另外，該項目亞季軍分別為印度、卡達選手。

藍莓唔止護眼（am730製圖） 藍莓唔止護眼（am730製圖） 藍莓唔止護眼（am730製圖） 藍莓唔止護眼（am730製圖）

Abdullah Al-Rashidi︰遠離手機和社交媒體

Abdullah Al-Rashidi接受採訪時也透露，他長壽和視力敏銳的秘訣就是「遠離手機和社交媒體」，以及早睡早起保持身體強壯。儘管在亞運與世錦賽奪得了金牌，但這位射擊活傳奇不滿足於此，更曾表示希望能實現代表科威特拿下奧運金牌，隨著2024巴黎奧運即將來臨，拉西迪說，「在決定退休之前，還有很長的路要走」。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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