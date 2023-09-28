杭州亞運｜60歲科威特老將滿靶平世界紀錄完美摘金　Al-Rashidi透露良好視力2大秘訣

杭州亞運27日進行的男子個人定向飛靶決賽，中華台北好手李孟遠以第5名作收，而科威特60歲老將Abdullah Al-Rashidi締造60分滿靶平世界紀錄奪冠軍，奪得個人生涯第4面亞運金牌。
決賽60發全中滿靶完美演出
8月剛滿60歲的Abdullah Al-Rashidi，生涯奪牌無數，本屆亞運前已拿下3面亞運金牌、3面世錦賽金牌，也是2016年里約奧運、2020年東京奧運的銅牌得主。
以花甲之齡參與杭州亞運，Abdullah Al-Rashidi寶刀未老，展現不可思議的神射本領，在定向飛靶項目一路過關斬將晉身決賽，並在決賽打出60發全中的滿靶完美表現，一舉打破亞運紀錄，同時追平世界紀錄收下金牌，這也是科威特在本屆亞運的首面金牌。另外，該項目亞季軍分別為印度、卡達選手。
Abdullah Al-Rashidi︰遠離手機和社交媒體
Abdullah Al-Rashidi接受採訪時也透露，他長壽和視力敏銳的秘訣就是「遠離手機和社交媒體」，以及早睡早起保持身體強壯。儘管在亞運與世錦賽奪得了金牌，但這位射擊活傳奇不滿足於此，更曾表示希望能實現代表科威特拿下奧運金牌，隨著2024巴黎奧運即將來臨，拉西迪說，「在決定退休之前，還有很長的路要走」。
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