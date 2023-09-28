杭州亞運｜60歲科威特老將滿靶平世界紀錄完美摘金　Al-Rashidi透露良好視力2大秘訣

杭州亞運27日進行的男子個人定向飛靶決賽，中華台北好手李孟遠以第5名作收，而科威特60歲老將Abdullah Al-Rashidi締造60分滿靶平世界紀錄奪冠軍，奪得個人生涯第4面亞運金牌。

決賽60發全中滿靶完美演出 8月剛滿60歲的Abdullah Al-Rashidi，生涯奪牌無數，本屆亞運前已拿下3面亞運金牌、3面世錦賽金牌，也是2016年里約奧運、2020年東京奧運的銅牌得主。 以花甲之齡參與杭州亞運，Abdullah Al-Rashidi寶刀未老，展現不可思議的神射本領，在定向飛靶項目一路過關斬將晉身決賽，並在決賽打出60發全中的滿靶完美表現，一舉打破亞運紀錄，同時追平世界紀錄收下金牌，這也是科威特在本屆亞運的首面金牌。另外，該項目亞季軍分別為印度、卡達選手。