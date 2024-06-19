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國際
2024-06-19 15:24:30

東京一家四口倫常慘案　死者前夫以謀殺被捕

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5月在東京發生的倫常命案。(新聞截圖)

5月在東京發生的倫常命案。(新聞截圖)

上月在日本東京發生的一宗倫常命案，警察今日（19日）確定以謀殺罪名，拘捕女死者的46歲前夫後藤祐介。據報疑兇在事發前3日才與死者辦離婚，在殺害前妻及長女後，再放火及刺傷自己偽裝，結果前妻及3名年幼子女死亡。

在今年5月23日，東京品川區的一戶住宅起火，並由原本前往探訪的家屬報警揭發，住戶的37歲高波冬美與6歲女兒後藤鈴、3歲的後藤玲及2歲的後藤信死亡。在經過法醫檢驗後，高波及3歲幼女都是被刀刃刺傷以致失血過多致死，而長女及幼子都是因為一氧化碳中毒死亡。而當時後藤僅因為喉嚨灼傷送院，由於在消防進入現場前，有關住所的大門是鎖上，因此排除是第三者入侵犯案，而警察在後藤出院後，將他逮捕。

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涉殺害自己一家四口的後藤祐介。(網上圖片) 涉殺害自己一家四口的後藤祐介。(網上圖片)

鄰居指家庭關係良好

經調查，後藤在事發前3日與高波辦理離婚手續，在調查時後藤承認在家門口附近刺殺前妻。後藤在被捕後向警察透露：「我被無理斥責，要求我提早搬出這個家。」又指自己想一把火將家與子女都燒掉。

日本雜誌《週刊文春》的報道指，死者的高波在長者院舍工作，並來自富裕家庭，母親家族經營食品批發生意，在事發的戶越地區的食肆有一定知名度。至於後藤原本為理髮師，之後做過照顧工作，不過在去年辭職成為全職家庭主夫，並在家中做影片剪接的兼職。報道訪問過附近的鄰居，表示3名子女都主要由後藤照顧，而沒有聽聞過該夫妻有爭執，並且在事發前一星期左右，仍見一家五口在附近的商店街散步，對他們的離婚表示震驚。

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後藤的6歲長女。(網上圖片)

後藤的6歲長女。(網上圖片)

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