東京一家四口倫常慘案　死者前夫以謀殺被捕

上月在日本東京發生的一宗倫常命案，警察今日（19日）確定以謀殺罪名，拘捕女死者的46歲前夫後藤祐介。據報疑兇在事發前3日才與死者辦離婚，在殺害前妻及長女後，再放火及刺傷自己偽裝，結果前妻及3名年幼子女死亡。

在今年5月23日，東京品川區的一戶住宅起火，並由原本前往探訪的家屬報警揭發，住戶的37歲高波冬美與6歲女兒後藤鈴、3歲的後藤玲及2歲的後藤信死亡。在經過法醫檢驗後，高波及3歲幼女都是被刀刃刺傷以致失血過多致死，而長女及幼子都是因為一氧化碳中毒死亡。而當時後藤僅因為喉嚨灼傷送院，由於在消防進入現場前，有關住所的大門是鎖上，因此排除是第三者入侵犯案，而警察在後藤出院後，將他逮捕。