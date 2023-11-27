東京上野再遇搶劫珠寶店事件　店員以一敵三擊退賊人【有片】

日本東京的上野，在周日（26日）晚再有店舖被搶劫事件，不過因為店員揮舞鐵叉，成功將手擊鐵棍等的3名賊人擊退。
在今年初，於東京的銀座有錶行被賊人搶劫，而上野亦有貴金屬商店被人行劫，令有關地區的店舖已加強防犯。在周日的下午6時40分，於上野的一間珠寶店有被3名騎電單車及戴上頭盔的賊人試圖行劫。賊人進入商內，破壞了貨架試圖搶劫。不過之後一名健壯的店員以一人之力，揮動鐵叉將3人趕出店外，之後更破壞疑是賊人用作逃走的電單車，結果3名賊人只能落荒而逃。
途人就表示，3名賊人分兩架電單車抵達店外，之後聽到店內有被破壞的聲音，於是他尋找安全位置拍攝。其後店員走出來叫人幫手捉劫匪。並看到店員推跌及破壞電單車阻止賊人逃走，賊人最後還是跑走。有關的店舖位置JR御徒町站附近，因為附近有很多珠寶店而被稱為「寶石街」。
店舖指今年已發生三次事件
有關店舖就表示，店舖今年至今已發生過3次事件，因此在附近不時有警車巡邏，以及有便衣警察在附近戒備。而在今年的3月，御徒町站附近亦有珠寶店被兩名賊人搶劫。因此當地商舖早有防犯。店的負責人又透露，根據店員在傍晚6時40分報警，估計賊人是看準他們在7時關門，想在沒有太多客人的時段落手。負責人又表示，店內沒有東西被盜，只是店舖部分被破壞，而店員未有受傷。