東京上野再遇搶劫珠寶店事件　店員以一敵三擊退賊人【有片】

日本東京的上野，在周日（26日）晚再有店舖被搶劫事件，不過因為店員揮舞鐵叉，成功將手擊鐵棍等的3名賊人擊退。

在今年初，於東京的銀座有錶行被賊人搶劫，而上野亦有貴金屬商店被人行劫，令有關地區的店舖已加強防犯。在周日的下午6時40分，於上野的一間珠寶店有被3名騎電單車及戴上頭盔的賊人試圖行劫。賊人進入商內，破壞了貨架試圖搶劫。不過之後一名健壯的店員以一人之力，揮動鐵叉將3人趕出店外，之後更破壞疑是賊人用作逃走的電單車，結果3名賊人只能落荒而逃。