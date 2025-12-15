東京上野動物園龍鳳胎1月歸還中國　外交部不作回應（更新）

中日關係緊張之際，日本共同社報道，最後兩隻旅日大熊貓、東京上野動物園的龍鳳胎「曉曉」和「蕾蕾」，將於明年1月下旬歸還中國，屆時日本國內飼養的大熊貓數量是零，將是50多年以來，日本首次沒有象徵中日友好的大熊貓。
隨著今年6月，和歌山縣白濱町「冒險大世界」遊樂園內的4隻大熊貓，返回中國，日本只剩下「曉曉」和「蕾蕾」兩隻大熊貓。雄性的「曉曉」和雌性的「蕾蕾」2021年在上野動物園誕生，牠們的父母「力力」與「真真」去年9月已經返國，姊姊「香香」前年2月回國。報道引述消息人士表示，根據中日協議，「曉曉」和「蕾蕾」的所有權屬於中國，歸還期限是明年2月20日。上野動物園公布2雙大熊貓會在明年1月25日最後見面，而在最後見面的日子，將在本月23日開始需要進行預約。而在本月27日開始因為要進行檢疫只能在室內接受參觀。
內閣官房長官：希望健康地度過餘生
東京都政府等部門曾要求中方，延長租借期限或提供新的大熊貓，但未獲正面回應。報道說，日本首相高市早苗早前發表涉台言論令日中關係惡化，新的熊貓租借亦無望實現，將令深受民眾喜愛、象徵日中友好的大熊貓在日本消失。日本內閣官房長官木原稔在記者會被問到熊貓的事件，他表示：「熊貓深受日本國民的喜愛，我知道這2隻熊貓即將歸還，牠們長期以來深受許多人的喜愛。」之後他表示：「我只希望牠們在中國能夠健康地度過餘生。」
木原稔又指：「我知道一些地方政府和動物園表達了商借熊貓的意願。政府希望通過熊貓進行的交流能夠繼續下去。」他指熊貓對中日人民之間的交流起了作用。至於在北京的外交部記者會亦有問及事件，外交部發言人郭嘉昆未有回應問題，並着記者向中國相關的部門查詢。