東京上野動物園龍鳳胎1月歸還中國　外交部不作回應（更新）

中日關係緊張之際，日本共同社報道，最後兩隻旅日大熊貓、東京上野動物園的龍鳳胎「曉曉」和「蕾蕾」，將於明年1月下旬歸還中國，屆時日本國內飼養的大熊貓數量是零，將是50多年以來，日本首次沒有象徵中日友好的大熊貓。

隨著今年6月，和歌山縣白濱町「冒險大世界」遊樂園內的4隻大熊貓，返回中國，日本只剩下「曉曉」和「蕾蕾」兩隻大熊貓。雄性的「曉曉」和雌性的「蕾蕾」2021年在上野動物園誕生，牠們的父母「力力」與「真真」去年9月已經返國，姊姊「香香」前年2月回國。報道引述消息人士表示，根據中日協議，「曉曉」和「蕾蕾」的所有權屬於中國，歸還期限是明年2月20日。上野動物園公布2雙大熊貓會在明年1月25日最後見面，而在最後見面的日子，將在本月23日開始需要進行預約。而在本月27日開始因為要進行檢疫只能在室內接受參觀。