東京中華料理店禁中國人爭議　內地直播主滋擾遭起底

日本東京的一間中華料理店「中華西太后」，因為在店外張貼不准中國及南韓人入內的標語，遭到中國直播主的挑釁，最後更被舉報。之後更多的中國網民到店家挑釁，惹來店主及網民的反彈，當中部份的網民被起底，其中有人更被揭發是在日本經營白牌車業務。
店の名前が西太后で中華屋で中国人入店禁止で中国人激怒だが、西太后っぽいメニューなのか気になる…— May_Roma めいろま 谷本真由美 (@May_Roma) December 10, 2023
つうか中国人そんなに日本式中華を食いたいのか…
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遭舉報後貼反共標語
中華西太后的爭議在網絡成為爭議，一位早前已曾多次在日本挑戰多間店舖的直播主「油頭四六分」先到場與店主引起爭執。及後他向日本的律師求助，並向法院舉報。有關爭議在網上流傳後，更多的在日中國網民到店滋擾挑釁，引起日本網民的注意。其後店主獲台灣的網民建議，把店外張貼反共、台獨及港獨等標語後，令一些中國網民的帳號受到舉報而被限制。及後更有傳有日本黑幫介入，表示要尋找這些滋事的中國網民。
やっぱり同じことする奴が出たか…— K. (@moonspell_jp2) December 11, 2023
例の中国人(油头四六分)に凸られた東中野の中華料理店「西太后」さんがまた別の中国人にも凸られる。
なぜ彼らは日本まで来て迷惑行為をしていくのだろうか…
迷惑行為を動画で撮って公開
やってる事がただの迷惑系配信者だ
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【衝撃】またもや中国人配信者が迷惑行為 中国人入店禁止の「西太后」前で喚き散らす動画を公開— 爆サイ.com【公式】ツイッター (@bakusai_com) December 14, 2023
お店のシャッターをバンバン叩きながら
「おらあ！！ドア開けて！！」と喚く配信者。
チャイナウイルス予防の張り紙効き目無しw#西太后 #迷惑行為pic.twitter.com/ZQB3alOR0n https://t.co/CNXuQPGJjq
奥さんが闘病中で感染警戒のため「中国人お断り」の貼り紙を書いて騒ぎになった料理店「中華 西太后」、— 激バズ3rd (@gekibnews) December 14, 2023
中国人配信者が大勢押し寄せて、営業日であっても営業できない状態に・・・
この迷惑行為は許せる？許せない？
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反吸引更多人光顧
日本網民已陸續把這些中國的網民舉報，其中揭發一人曾經在新宿的店外滋事，亦有揭發其中一名網民，其實是在日本經營白牌車，並計劃向當局舉報，同時又揭發有人其實是以學生簽證到日本留學，並被指懷疑經濟色情事業。在事件以後，這間本來並不是很多顧客的小食店，一下子變成排隊的店舖。而一些日本的政客亦到場「打卡」，以示支持及爭取關注。