東京中華料理店禁中國人爭議　內地直播主滋擾遭起底

日本東京的一間中華料理店「中華西太后」，因為在店外張貼不准中國及南韓人入內的標語，遭到中國直播主的挑釁，最後更被舉報。之後更多的中國網民到店家挑釁，惹來店主及網民的反彈，當中部份的網民被起底，其中有人更被揭發是在日本經營白牌車業務。

遭舉報後貼反共標語 中華西太后的爭議在網絡成為爭議，一位早前已曾多次在日本挑戰多間店舖的直播主「油頭四六分」先到場與店主引起爭執。及後他向日本的律師求助，並向法院舉報。有關爭議在網上流傳後，更多的在日中國網民到店滋擾挑釁，引起日本網民的注意。其後店主獲台灣的網民建議，把店外張貼反共、台獨及港獨等標語後，令一些中國網民的帳號受到舉報而被限制。及後更有傳有日本黑幫介入，表示要尋找這些滋事的中國網民。