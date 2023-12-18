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國際
2023-12-18 16:03:12

東京中華料理店禁中國人爭議　內地直播主滋擾遭起底

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東京的中華料理店因為禁止中國人入內而引起熱議。(X)

東京的中華料理店因為禁止中國人入內而引起熱議。(X)

日本東京的一間中華料理店「中華西太后」，因為在店外張貼不准中國及南韓人入內的標語，遭到中國直播主的挑釁，最後更被舉報。之後更多的中國網民到店家挑釁，惹來店主及網民的反彈，當中部份的網民被起底，其中有人更被揭發是在日本經營白牌車業務。

食肆門口本來只是貼上不讓中國人及南韓人光顧。(影片截圖) 中國直播主到東京的食肆挑釁。(影片截圖) 中國直播主到東京的食肆挑釁。(影片截圖) 中國直播主到東京的食肆挑釁。(影片截圖) 中國直播主到東京的食肆挑釁。(影片截圖) 中國直播主到東京的食肆挑釁。(影片截圖) 中國直播主到東京的食肆挑釁。(影片截圖)

遭舉報後貼反共標語

中華西太后的爭議在網絡成為爭議，一位早前已曾多次在日本挑戰多間店舖的直播主「油頭四六分」先到場與店主引起爭執。及後他向日本的律師求助，並向法院舉報。有關爭議在網上流傳後，更多的在日中國網民到店滋擾挑釁，引起日本網民的注意。其後店主獲台灣的網民建議，把店外張貼反共、台獨及港獨等標語後，令一些中國網民的帳號受到舉報而被限制。及後更有傳有日本黑幫介入，表示要尋找這些滋事的中國網民。

反吸引更多人光顧

日本網民已陸續把這些中國的網民舉報，其中揭發一人曾經在新宿的店外滋事，亦有揭發其中一名網民，其實是在日本經營白牌車，並計劃向當局舉報，同時又揭發有人其實是以學生簽證到日本留學，並被指懷疑經濟色情事業。在事件以後，這間本來並不是很多顧客的小食店，一下子變成排隊的店舖。而一些日本的政客亦到場「打卡」，以示支持及爭取關注。

事件後食肆反而吸引更多人光顧。(X) 挑釁的中國網民被起底。(X截圖) 挑釁的中國網民被起底。(X截圖)
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