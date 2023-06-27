東京京王線傷人案︱辯護律師指疑兇得悉前女友結婚　計劃殺害10人以上

去年的萬聖節前，日本東京的京王線列車上，發生一宗男子模仿電影《小丑》的無差別傷人案，近日在東京的法院開審。在法庭上，辯方律師指疑兇的服部恭太，因為得悉自己中三時的女友已經與他人結婚，加上工作的不如意，而決定尋死。而在被告的手機中亦留下了殺人計劃的備忘，稱要準備殺害10人以上。
26歲的疑出服部恭太，昨日（26日）在法庭上僅承認個別的指控，服部表示承認刺傷受傷的男子以及對他意圖放火，但否認對其他的12名乘客殺人未遂的指控。不過控方的檢察官就提出，在被告服部恭太的手機內，有一份備忘，當中寫到「實行日子是萬聖節當日，預定殺害10人以上。必須要帶打火機、汽油，並適當地對多人進行襲擊。」並表示：「目的是被逮捕並判死刑，但不是立即被捕，並要逃亡大約兩個小時。」
受另一宗列車傷人案影響
在法庭上亦揭露更多有關被告的背景。服部因為身體不好的祖母，而為在高中畢業後在一間安老院舍內工作。不過他之後轉換了兼職工作，並在2018年起在電話客服中心工作，而他的犯案動機是在2020年開始。辯方律師指，服部曾與在中三開始拍拖的女友準備結婚並同居，不過女友之後在他的生日與他分手，其後服部更得悉女友之後與另一名男子結婚，加上在工作上的失意，令他有尋死的念頭。
控方指，被告之後離開福岡的老家，並到各地的酒店短暫住宿，之後在去年8月發生小田急線的無差別刺傷事件，因此令他有了在行走的列車內殺人，以及放火的念頭。