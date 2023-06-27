東京京王線傷人案︱辯護律師指疑兇得悉前女友結婚　計劃殺害10人以上

去年的萬聖節前，日本東京的京王線列車上，發生一宗男子模仿電影《小丑》的無差別傷人案，近日在東京的法院開審。在法庭上，辯方律師指疑兇的服部恭太，因為得悉自己中三時的女友已經與他人結婚，加上工作的不如意，而決定尋死。而在被告的手機中亦留下了殺人計劃的備忘，稱要準備殺害10人以上。

26歲的疑出服部恭太，昨日（26日）在法庭上僅承認個別的指控，服部表示承認刺傷受傷的男子以及對他意圖放火，但否認對其他的12名乘客殺人未遂的指控。不過控方的檢察官就提出，在被告服部恭太的手機內，有一份備忘，當中寫到「實行日子是萬聖節當日，預定殺害10人以上。必須要帶打火機、汽油，並適當地對多人進行襲擊。」並表示：「目的是被逮捕並判死刑，但不是立即被捕，並要逃亡大約兩個小時。」