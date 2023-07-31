東京京王線隨機傷人案　日本「小丑」未有判死刑僅囚23年

在2021年萬聖節，日本東京京王線列車內，刺傷以及縱火的疑犯，雖然在之後指自己希望換取死刑而犯案，不過東京的地方法院今日（31日）作出裁決，僅判處23年刑期。
在2021年10月31日，疑兇的服部恭太手持利刀在京王線的一輛特急列車上，刺傷面前的一名當時72歲的男子，其後更在行走的車廂內潑燃油及點火。男子供稱想殺害鄰近的12名乘客，不過最後72歲的男子雖然一度心肺功能停止，但最後在重傷後恢復。而在今日法院的裁決，裁定服部12項的殺人未遂及縱火罪行，當中10項成立，其餘的2宗因為受害人較遠離起火位置，而沒有判罪成。
10項殺人未遂及縱火罪成
根據警察的調查指，服部在當年的6月，因為任職的電話公司客服工作，被顧客投訴而需要調職，加上得悉前女友與他人結婚而抱有自殺念頭。在自殺失敗後，因而引起他希望透過殺人去換取死刑的計劃，並有意在人多的萬聖節於澀谷進行無差別的殺人，在參考同年稍早發生的小田急線傷人事件後，而令他有了在行走的列車內縱火殺人的想法。而服部最後更模仿了美國電影《小丑》的造型犯案。
控方最初向法官提出25年的到期要求，而辯方律師指，在服部點火之時，遇害的12人都已經在可逃離的位置，沒有即時的危險，而希望以12年的量刑。法官竹下雄最終判處服部23年的刑期，竹下在判刑中批評：「以自私的理由而引發無差別的罪行，是極為邪惡及卑劣。」