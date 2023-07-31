東京京王線隨機傷人案　日本「小丑」未有判死刑僅囚23年

在2021年萬聖節，日本東京京王線列車內，刺傷以及縱火的疑犯，雖然在之後指自己希望換取死刑而犯案，不過東京的地方法院今日（31日）作出裁決，僅判處23年刑期。

在2021年10月31日，疑兇的服部恭太手持利刀在京王線的一輛特急列車上，刺傷面前的一名當時72歲的男子，其後更在行走的車廂內潑燃油及點火。男子供稱想殺害鄰近的12名乘客，不過最後72歲的男子雖然一度心肺功能停止，但最後在重傷後恢復。而在今日法院的裁決，裁定服部12項的殺人未遂及縱火罪行，當中10項成立，其餘的2宗因為受害人較遠離起火位置，而沒有判罪成。