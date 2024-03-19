東京人去年拾獲2.4億現金交警局　創歷史新高

日本東京去年被民眾拾獲的遺失現金，總額高達44億日幣(折合近3億港元)，較2022年增加約一成。創下歷史新高。失物中心表示，大多數現金是被放在袋裡後遺失，大部分已物歸原主，其餘分別由拾獲者和政府所有。
綜合報道，東京2023年一整年拾獲遺失現金高達44億日幣，較2022年增加10.3%，平均每日有1,000萬日幣以上(約52萬港元)的遺失現金，被送到警局待領。遺失現金當中，單一筆最高金額為1,680萬(約87萬港元)，在新宿一間建築物內被民眾發現，交給警方後順利尋回物主。
根據日本法令，如果過了3個月物主仍未領回的話，將可由拾獲者擁有；若拾獲者不願接受這個權利，那麼遺失現金就會歸東京都政府的收入。此外，拾獲者亦要在「黃金時間」內送到警局才有資格成為有機會接收失物的主人，包括室內拾獲得在24小時內、戶外拾獲得在一星期內交出。
警方：防疫措施鬆綁致遺失現金額創新高
據失物中心表示，44億遺失現金當中，有32.3億(約1.6億港元)已物歸原主，另外有5.2億日幣(約2,700萬港元)歸拾獲者所有，餘下因物主無出現、拾獲者放棄接收，最後歸東京都政府所有的金額達5.9億(約3,100萬港元)。這些被拾獲現金當中，金額較為龐大的，大多都是被放在袋裡後遺失，而且通常不是在戶外丟失，而是在大樓建築物內、或搭乘大眾運輸過程中遺下。至於為何拾獲遺失現金的金額會創新高，東京警方分析，應該與防疫措施鬆綁後，各地人流增加有關。