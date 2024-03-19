東京人去年拾獲2.4億現金交警局　創歷史新高

日本東京去年被民眾拾獲的遺失現金，總額高達44億日幣(折合近3億港元)，較2022年增加約一成。創下歷史新高。失物中心表示，大多數現金是被放在袋裡後遺失，大部分已物歸原主，其餘分別由拾獲者和政府所有。

綜合報道，東京2023年一整年拾獲遺失現金高達44億日幣，較2022年增加10.3%，平均每日有1,000萬日幣以上(約52萬港元)的遺失現金，被送到警局待領。遺失現金當中，單一筆最高金額為1,680萬(約87萬港元)，在新宿一間建築物內被民眾發現，交給警方後順利尋回物主。