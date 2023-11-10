東京單日報案數超越311地震創新高 驚3隻蟬在門前也報案

日本警視廳今年6月24日共接獲8,354件的110報案通報，改寫2011年3月11日大地震創下的8,109件單日新高紀錄。

《東京新聞》報道，不清楚6月24日報案數為何這樣高，但在新冠疫情從5月降級等同季節性流感後，東京交通意外及停車糾紛的報案數持續增加。

警視廳單日接獲最少的110報案數，是因疫情發布「緊急事態宣言」的2020年4月13日的2,627件，之後從今年5月8日起持續增加。今年截至9月底，已受理159萬件110報案通報，較2022年同期增幅約17%。

咁都報案？

報案內容千奇百怪，包括交通意外、停車糾紛、噪音問題、居民糾紛等，甚至「不清楚冷氣使用方式」、「有3隻蟬很恐怖進不了家門」及「衣櫥打不開」等。