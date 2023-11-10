東京單日報案數超越311地震創新高 驚3隻蟬在門前也報案

日本警視廳今年6月24日共接獲8,354件的110報案通報，改寫2011年3月11日大地震創下的8,109件單日新高紀錄。
《東京新聞》報道，不清楚6月24日報案數為何這樣高，但在新冠疫情從5月降級等同季節性流感後，東京交通意外及停車糾紛的報案數持續增加。
警視廳單日接獲最少的110報案數，是因疫情發布「緊急事態宣言」的2020年4月13日的2,627件，之後從今年5月8日起持續增加。今年截至9月底，已受理159萬件110報案通報，較2022年同期增幅約17%。
咁都報案？
報案內容千奇百怪，包括交通意外、停車糾紛、噪音問題、居民糾紛等，甚至「不清楚冷氣使用方式」、「有3隻蟬很恐怖進不了家門」及「衣櫥打不開」等。
警方打擊惡意報案
警視廳也針對惡意報案採取行動，例如今年夏天，一名男子在一天內反覆撥打了260次的無聲報案電話，最後被捕。今年春天，也有一名男子因謊稱「遭遇強盜」而被捕，其謊報理由是不想讓人知道自己把錢浪費在玩小鋼珠上。
日本各都道府縣警方持續呼籲，民眾遇到非緊急事件可利用#9110與警方聯絡。警視廳通信指令本部負責人表示，「認為有必要時請不要猶豫直接撥打110，但如果是非緊急及非必要的通報，將會對刑案調查及因應意外災害等造成影響，希望民眾都能多加利用#9110」。