東京回落4000宗以下 日本解除防疫限制

日本由變種毒株Omicron引發的第六波疫情，因多地單日確診病例最近數周持續下降，考慮到經濟復甦等因素，政府如期於昨日解除東京、大阪、京都、北海道等18個都道府縣的「防止蔓延等重點措施」，但民眾仍需戴口罩。這是1月8日以來，日本首度全面解除防疫限制。惟賞櫻季節即將至，加上Omicron亞型BA.2毒株漸成主流，專家憂慮疫情或反彈。

日媒稱，東京都周一新增3,855宗確診，是1月17日以來單日確診首次回落至4,000宗以下，截至周一，7天平均單日確診7,449.1宗，較之前一周下跌約14個百分點。大阪府增1,638宗確診，較周日的2,908宗減少。這一波疫情由Delta變成Omicron肆虐，1月至今，短短3個月新增病例達430萬，是前年2月出現疫情至去年底累計約170萬例的2.5倍。死者多達8,650人，主要是長者，大幅高於過去幾波疫情。

未全面開放外國遊客入境

國內解禁，但全面通關讓外國遊客入境仍未有時間表。政府從本月14日起，每天入境人數上限由5,000人增至7,000人，並將分階段增加人數，據報下月或增至1萬人；政府早前指將以措施優先讓留學生入境，據悉已獲核准但暫未能入境的外國留學生和技能實習生等約有40萬人。