東京多摩動物園狼逃脫引網民好奇 X貼文曝狼行蹤逾1800萬次瀏覽(有片)

位於日本東京都日野市的多摩動物園，周日(28日)有一隻狼從展示區逃脫，消息一出，令不少日本網民驚訝，讓這個頗為冷門的動物園成為熱話。平時只有個位數評論的多摩動物園「X」官網湧入大量留言，更有網民追蹤動物園上空的直升機，期待這隻「孤狼」盡快落網。 多摩動物公園「X」帳號早上發文表示，「園內有狼逃脫。為了確保安全，現已暫停入園。已經在園內的遊客，請前往正門前集合，或留在餐廳、樹熊商店等建築物內的安全場所。請遵從工作人員指示，冷靜行動。」截至下午1時半，這則貼文已突破1,000萬次瀏覽，留言數逾800則，網友紛紛表示關切。至傍晚累計逾1,857萬次瀏覽，逾1,365則留言。

遊客：走進建築物躲避 日媒報道，確認狼逃脫後，園方暫停讓遊客進入，並引導園內的人到安全場所。職員及獸醫一同動用麻醉槍和網子，展開追捕。一名居於東京的54歲男遊客表示，「當時看到巡邏車，詢問職員後才知道有狼脫逃，隨後前往園區入口附近的建築物躲避。很好奇狼為何會逃脫。」

網民：以為是愚人節笑話 住在動物園附近的一名網民表示，「原來一直看到直升機在盤旋，是因為這件事，希望能快點找到。」網民議論紛紛，說「想知道狼還在動物園內，還是已經跑出去？」、「我還以為是愚人節玩笑呢！」、「希望人和狼都沒事」。有網民憂心忡忡，「為了採訪而出動的直升機愈來愈多了，希望不要刺激到逃脫的狼」。

狼的行蹤 園方表示，上午9時30分開園之後，飼養員在遊客也會使用的通道上看到一隻狼，之後確認狼躲進園內的灌木叢，職員嘗試捕捉。園內飼養2隻狼，展示區設有護城河，其中一隻逃走，另一隻留在圍欄內。 動物園隨後更新，指狼下午2時20分左右已在園內被捕獲，沒人受傷，並稱周日持續休園，亦為造成遊客不便致歉。 官網資料顯示，多摩動物園於1958年開園，飼養來自國內外約260種動物。

