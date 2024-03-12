東京多條地鐵綫疑現床蝨 涉港人旅行熱門綫

多國去年年尾床蝨肆虐，事隔約半年，日本本周一（11日）有網民發現，在東京、大阪、神奈川等地一些主要地鐵線的車廂再發現床蝨，當中部分路綫為港人旅行熱門路線，包括上野東京綫、湘南新宿綫、宇都宮綫、東海道綫等，當地不少民眾目擊座位上有床蝨亂爬。

座椅亂爬 民眾不敢再坐 有網民接連在社交平台X上載圖片，指在上野東京綫、湘南新宿綫、宇都宮綫、高崎綫、東海道綫的列車車廂發現疑似床蝨；有網民指周日(10日)與妻子於宇都宮綫乘搭地鐵回家時，發現座位上有疑似床蝨亂爬，稱「我們至下車前都站起來，因為我們都很害怕」，涉及發現床蝨的兩則帖文點擊瀏覽超過5,700萬次，評論超過2,000則。