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國際
2024-03-12 10:39:10

東京多條地鐵綫疑現床蝨 涉港人旅行熱門綫

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有網民接連在社交平台X上載圖片，指發現座位上有疑似床蝨亂爬。

有網民接連在社交平台X上載圖片，指發現座位上有疑似床蝨亂爬。

多國去年年尾床蝨肆虐，事隔約半年，日本本周一（11日）有網民發現，在東京、大阪、神奈川等地一些主要地鐵線的車廂再發現床蝨，當中部分路綫為港人旅行熱門路線，包括上野東京綫、湘南新宿綫、宇都宮綫、東海道綫等，當地不少民眾目擊座位上有床蝨亂爬。

有網民接連在社交平台X上載圖片，指發現座位上有疑似床蝨亂爬。 有網民接連在社交平台X上載圖片，指發現座位上有疑似床蝨亂爬。 有網民接連在社交平台X上載圖片，指發現座位上有疑似床蝨亂爬。 有網民接連在社交平台X上載圖片，指發現座位上有疑似床蝨亂爬。 有網民接連在社交平台X上載圖片，指發現座位上有疑似床蝨亂爬。 有網民接連在社交平台X上載圖片，指發現座位上有疑似床蝨亂爬。 有網民接連在社交平台X上載圖片，指發現座位上有疑似床蝨亂爬。

座椅亂爬 民眾不敢再坐

有網民接連在社交平台X上載圖片，指在上野東京綫、湘南新宿綫、宇都宮綫、高崎綫、東海道綫的列車車廂發現疑似床蝨；有網民指周日(10日)與妻子於宇都宮綫乘搭地鐵回家時，發現座位上有疑似床蝨亂爬，稱「我們至下車前都站起來，因為我們都很害怕」，涉及發現床蝨的兩則帖文點擊瀏覽超過5,700萬次，評論超過2,000則。

有網民自製床蝨地圖 

不少日本網民熱議床蝨問題，更有人自發製作Google地圖，列出疑發現床蝨的地方

關於床蝨在日本出現的原因，國立環境研究所室長五箇公一指出，伴隨旅遊業復甦，可能會有海外旅客將床蝨帶入日本，特別是東京、大阪等大城市。

JR東日本未收到通報

JR東日本表示目前未收到相關通報，因此無法證實事件，但同時強調知悉該篇帖文後，已要求相關人員清潔車廂內部時務必要小心。

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