東京大學校花神谷明采四姊妹大曬天仙級美貌　網民暴動：最強女團

被認為是學霸女神的東京大學研究生、現年24歲的神谷明采，2020年曾獲得「東大小姐」冠軍，隔年春天，她又在校園美女選拔「Miss of Miss CAMPUS QUEEN CONTEST」奪大獎，也因此與經紀公司簽約，進入演藝圈。

曾拿下「東大校花」頭銜的日本藝人神谷明采，最近在IG公開與家中姊妹的合照，讓網友驚呼連連。因為四姊妹各個高顏值、身材玲瓏有緻，宛如出道女團。

2020年曾獲得「東大小姐」冠軍

被認為是學霸女神的東京大學研究生、現年24歲的神谷明采，2020年曾獲得「東大小姐」冠軍，隔年春天，她又在校園美女選拔「Miss of Miss CAMPUS QUEEN CONTEST」奪大獎，也因此與經紀公司簽約，進入演藝圈。

然而神谷明采的美貌，不只有她一人，最近她在IG曬出四姊妹聚餐美照，在網路引發轟動，因為四人顏值超高，網友大讚「神基因！」、「最強女團啊」

排行老二的她在貼文說道，久違與姊妹們見面很開心，還特別指出自己與大妹神谷知采穿同款不同色的洋裝，顯示姊妹們感情十分融洽。她還透露，時常與其他3名姊妹互相換衣服穿。

神谷明采高中時代還曾代表學校參與體操比賽，另外舞蹈也是她的專長之一。